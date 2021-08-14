消費券派發後，不少家庭都打算用來資助買電視，當中包括換一部緊貼潮流和科技的電視。電視機的尺寸﹑功能﹑價錢等等，有太多的規格影響選擇，站在電器店前都看到花多眼亂。今次記者評測的，剛好是市埸上以性價比見稱的 TCL 電視，以下將分享 C725 的效能，以及話你知是否抵買？



（香港01美術製圖）

（香港01美術製圖）

【1】4K QLED

TCL電視以高性價比見稱，C725的QLED能產生10億種顏色變化，再加上高動態範圍增強了4K體驗，做到100％色域和亮度，C725 的畫面顏色自然﹑清晰，基本睇片﹑打機完全足夠。即點下圖放大睇TCL C725更多評測內容：

👇👇TCL C725 50吋4K電視評測👇👇

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👇👇盤點6款抵玩抵買的40／43吋4K TV電視，包括Panasonic、Samsung、LG、Sony、TCL等品牌，更為各準買家格埋價，一目了然！👇👇

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同埸加映：消費券買吸塵機｜Dyson／米家 7款$2000價位推介+消委會評分



消費券買吸塵機｜消費券第一期派發後，很多家庭都可能會用來添置或替換新的家電。$2,000 電子消費券金額說多不算多，但要入手一件家電總算剛剛好。記者幫大家在市面上找來 7 款價格約 $2,000 的吸塵機，包括人氣的 Dyson﹑米家﹑BOSCH 等品牌。

👇👇$2000消費券可入手的吸塵機選擇👇👇

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同場加映：Samsung Fold3/Flip3摺機實試後感：設計更紮實、S Pen操作手感佳



Galaxy Z Fold3／Flip3 摺機實試｜Samsung 剛在最新一個 Unpacked 發布會上帶來了Galaxy Z 摺機系列的全新一代 － Z Fold3 以及 Z Flip3，兩部機種在保留其主要設計元素的同時更加耐用。



在發布前不久，《香港01》科技玩物記者就率先試玩了今次 Samsung 發布會的幾部新機，以下就為大家送上速試後感。

👇👇👇按圖放大看更多 Galaxy Z Fold3 實機相片及試玩後感👇👇👇

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