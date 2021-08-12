踏入農曆7月，相傳鬼門關大開，大家最好還是不要夜歸！香港有不少猛鬼荒廢之地，之前就有位YouTuber於新娘潭靈探拍片撞鬼，導致身體出現奇怪傷痕，而且離奇生病。香港YouTuber撞鬼三大事件相當靈異，面對超自然屬真屬假，實在無從稽考，不過信不信由你......



Dino（左）與AP（右）不時一齊於深夜凌晨時分去荒廢陰森地方，進行靈探直播！ （AP人生@YouTube截圖）

【YouTube頻道：AP人生】

AP是一位靈探YouTuber，不時與Dino，深夜時分出發去香港知名猛鬼地方，進行靈探直播！二人都無陰陽眼，但是就有一部部磁場儀器，可用來偵測另類磁場的位置，有時更可以用作溝通，所以吸引好多網民Follow。沒想到他們竟然拍片拍出事，四肢疼痛，背部更加出現交叉形狀的傷痕！最後二人要去查日腳，化解自己身體出現奇怪狀況，到底是什麼原因？

（arhoTV@YouTube截圖）

【YouTube頻道：arhoTV】

每次提起靈異事件，就會想起YouTuber Sunny的都市傳說，大玩一人招靈。如果一直有留意他的朋友，應該會記得他的吹氣公仔亞悠吧！原來亞悠的消失，跟Sunny、Creamy搬屋一事都有相關！因為他們昔日入住了四年的舊屋，竟然是一間凶宅！沒想到他們重回舊屋拍攝，竟然發生怪事，難道真的撞鬼了？

👇🏻YouTuber撞鬼三大靈異事件，到底他們的影片出現什麼怪事怪畫面呢？【點圖放大】👇🏻

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以下是三位YouTuber撞鬼出事影片，建議大家都是不要在深夜一人看吧！

Sunny、Creamy凶宅影片，即按連結，請留意影片時間【窗邊白光6：18、男人聲 8：09】

AP、Dino新娘潭靈異直播，即按連結，請留意直播網民留言及影片時間【1：18：38開始】

馬高香江大舞台靈異影片，即按連結，請留意影片時間【閃燈8：02】

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