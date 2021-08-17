香港電腦通訊節 2021（電腦節）將在 8 月 20 日至 23 日於會展舉行，屆時將會有很多電腦產品以優惠價推出。但電腦節未開始，埸外所以先響起減價戰的號角聲，記者走入深水埗腦埸，直擊有什麼手提電腦優惠直迫電腦節，甚至更抵買。



【MSI GF63 Thin 10SC】（香港01美術製圖）

【HP 15S】（香港01美術製圖）

深水埗腦埸多間 Notebook 專門店都已經標出電腦節和消費券優惠，其中一間更有 HP 文書機開倉，不用 $5,000 就可以入手 11 代 i5＋獨立顯示卡手提電腦。部份商店更有額外消費券優惠，用消費券電子支付可以再減 $100。以下將推介 13 款抵買大學生／文書／煲劇手提電腦。

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同場加映：Back To School 2021｜MacBook/iMac/iPad平$2640 13間大專優惠



Back to school 2021 U-Mac Program，M1 MacBook、iMac、iPad Pro學界教育優惠，而且更可以利用消費券購新機！｜一年一度各大專、大學的Back to school購MacBook、iMac及iPad惠優又回來了。今年Apple推出的M1晶片，效能比以往大幅加強，更吸引一眾學生、教職人員換新機。最吸引是，就連最新的iMac 24吋都有得揀，減幅最高更達二千六百多元，十分抵玩！

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同場加映：2021消委會9款SoundBar評測 Sony/TCL/Bose 這款平兼靚聲CP最高



近年，不少人為設置家庭影院，都會購入簡約設計的SoundBar，既慳位，又可以提升睇戲聽歌的音響效果！今次消委會測試市面上9款型號的SoundBar，包括Sony、TCL、Bose、Yamaha、JBJ及Panasonic 等品牌，評測音響質素、處理不同音色和聲音頻率的表現。

👇邊款CP值最高？音色最靚？即睇9款SoundBar規格、評分及評語【點圖放大】👇

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想睇埋主機闊度59~98厘米的 SoundBar 評測？即睇：2021消委會9款SoundBar評測 Sony/TCL/Bose 這款平兼靚聲CP最高