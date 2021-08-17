iPhone 13系列下月發布售價曝光　首發5nm+晶片、電池容量增加

據外媒最新消息，蘋果今年準備了多個新品，接下來將逐步發布。第一款是iPhone 13系列，包含四款機型，與之前的iPhone 12一致。手機的整體升級不是很大，尤其是外觀。



除了iPhone 13外，蘋果還要發布的新品中包含了新一代Apple Watch、AirPods、iPad mini和重新設計的MacBook Pro。

根據之前的說法，新款iPad mini也很有意思。除了配置升級，它還有一個Home按鈕。不知道蘋果會不會提供屏下指紋體驗。如果是這樣，它也在為這項技術在iPhone上的登陸做準備了。

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之前的消息還顯示，蘋果會在下個月發布iPhone 13，而屆時新機將工藝，當然台積電是獨家代工廠。

據產業鏈人士透露，iPhone 13系列搭載5nm製程晶片，性能更強，能效更低。這種晶片可以稱為A15仿生。

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此外，為了提高iPhone 13的續航，蘋果也是做了一系列的工作，軟件優化的同時，硬件上也做出了改變，其會在更多國家支持毫米波5G網絡，同時由於採用更節省空間的內部設計，電池容量也會有所增加。

至於大家最關心的價格，最新消息顯示，iPhone 13系列將與iPhone 12系列保持一致(預計仍從5999元起步)。在全球原材料漲價缺芯的背景下，蘋果的「厚道」行為，不知道大家會不會買賬。

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