Back to school 消費券買電腦｜在暑假尾段再有 Back To School 2021 優惠，HKNotebook x moss 一如以往推出 「Notebook Ownership Program 2021」（大學手提電腦優惠2021），為 14 間大專院校找來 4 個不同電腦品牌的優惠，當中包括 Acer﹑Dell﹑HP﹑Lenovo。文書機或電競機都能在「Notebook Ownership Program 2021」中找到，如果正想找 Macbook 以外的手提電腦，以下的優惠就非常值得參考。



額外優惠

「Notebook Ownership Program 2021」除提供不同手提電腦的優惠外，更附加多項獨有優惠和服務，如指定型號可享 3 年原敷保養﹑10天購買保障﹑0死點／0光點保證等。同時，學生、校友及教職員用已登記的恒生信用卡，單一簽賬達 $6,000 或以上，即額外有 5％ Cash Dollars 獎賞，以及額外 10x yuu積分獎賞。

各院校學生可點下圖放大睇該院校可選電腦品牌，以及 4 大品牌的記者推介型號和其他機款的優惠詳情。

👇👇14間大專院校手提電腦優惠 各校可選電腦品牌一覽👇👇

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👇👇Acer 電腦推介及優惠詳情👇👇

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👇👇Dell 電腦推介及優惠詳情👇👇

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👇👇HP 電腦推介及優惠詳情👇👇

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👇👇Lenovo 電腦推介及優惠詳情👇👇

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資料來源：Notebook Ownership Program 2021

同場加映：電腦節場外優惠｜腦場$5000買11代i5+獨顯 13款大學生筆電推介



香港電腦通訊節 2021（電腦節）將在 8 月 20 日至 23 日於會展舉行，屆時將會有很多電腦產品以優惠價推出。但電腦節未開始，埸外所以先響起減價戰的號角聲，記者走入深水埗腦埸，直擊有什麼手提電腦優惠直迫電腦節，甚至更抵買。

👇👇深水埗腦場直擊！電腦節 2021 埸外減價戰 13款大學生／文書／煲劇筆電推介👇👇

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Back to school 2021 U-Mac Program，M1 MacBook、iMac、iPad Pro學界教育優惠，而且更可以利用消費券購新機！｜一年一度各大專、大學的Back to school購MacBook、iMac及iPad惠優又回來了。今年Apple推出的M1晶片，效能比以往大幅加強，更吸引一眾學生、教職人員換新機。最吸引是，就連最新的iMac 24吋都有得揀，減幅最高更達二千六百多元，十分抵玩！

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