Google Pixel 5a親民價5G新機搶先登場！規格、功能亮點一文看清

在年度旗艦機Pixel 6系列正式推出前，Google宣布將在美國及日本市場推出Pixel 5a手機，希望藉由親民易入手的價格吸引更多人使用Pixel手機。
Pixel 5a僅在美國及日本市場銷售，雖然Google並未進一步說明具體因素，但先前有不少市場消息表示主因在於元件供應短缺，讓Google做出Pixel 5a只先在美國與日本市場推出的決定。
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此款手機將從即日起開放美國及日本市場預購，正式上市時間則是8月26日，建議售價分別為499美元或51700日圓。除了以單機形式銷售，Google也將在美國地區提供舊機換購，或是搭配旗下虛擬電信服務Google Fi資費方案購機，日本市場則確定與Softbank合作資費銷售方案。
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