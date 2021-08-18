Google Pixel 5a親民價5G新機搶先登場！規格、功能亮點一文看清

在年度旗艦機Pixel 6系列正式推出前，Google宣布將在美國及日本市場推出Pixel 5a手機，希望藉由親民易入手的價格吸引更多人使用Pixel手機。



Pixel 5a僅在美國及日本市場銷售，雖然Google並未進一步說明具體因素，但先前有不少市場消息表示主因在於元件供應短缺，讓Google做出Pixel 5a只先在美國與日本市場推出的決定。

▼▼▼點擊了解Pixel 5a規格、功能詳情▼▼▼

+ 6

此款手機將從即日起開放美國及日本市場預購，正式上市時間則是8月26日，建議售價分別為499美元或51700日圓。除了以單機形式銷售，Google也將在美國地區提供舊機換購，或是搭配旗下虛擬電信服務Google Fi資費方案購機，日本市場則確定與Softbank合作資費銷售方案。

相關圖輯：Google早前宣布推Pixel 6/6 Pro 首配自研晶片、雙色機身▼▼▼

+ 4

延伸閱讀：

智慧音箱、Pixel恐遭封殺！Google涉嫌侵犯Sonos專利，雙方糾葛所起為何？

Pixel 6搭載Google首款自研處理器！花4年研發、踏上蘋果老路，背後圖什麼？

【本文獲「數位時代」授權轉載。】