小米 Mix 4 水貨售價、上手玩｜小米於上星期的「演講會」中帶來幾件新品，當中包括旗下首部屏下鏡頭手機 Mix 4，雖然這部新旗艦於香港上市無期，然而其還未正式在國內發售，就已經水貨渠道流入香港市場，而《香港01》科技玩物記者亦率先上手試玩。



小米 Mix 4 九大規格／功能／賣點重溫

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小米 Mix 4「再造」全面屏

小米旗下的 Mix 系列向來以「實驗味」見稱，幾代出品都在努力實現真．全面屏；而來到 Mix 4 這一代，小米就透過利用新式的屏下鏡頭技術，將鏡頭收藏在窄邊屏幕的後面，讓 Mix 4 的屏幕得以佔上機面絕大多數的面積。

然而在上手後就會發現，其實小米 Mix 4 除了屏下鏡頭的設計較為特別之外，於外觀上就與一部小米旗艦如 Mi 11 等機沒有太大分別。

👇👇👇按圖放大看小米 Mix 4 實機機身照片👇👇👇

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Mix 4 實機試拍：屏下鏡頭自拍質素「一如預期」

在小米發布 Mix 4 的同時，強調為了實現屏下鏡頭他們投入了多少技術，但小米 CEO 雷軍在台上亦相當「誠實」地表示：如果真對自拍有要求的話，建議還是用一部帶有鏡頭孔的手機 － 換言之屏下鏡頭於畫質上仍然有不少妥協。

我們就以小米 Mix 4 實機進行過拍攝測試，屏下鏡頭的輸出的確難與一般手機的自拍鏡相提並論，但念在鏡頭前還有一塊屏幕的緣故，這個程度的質素仍然是尚可接受。

從介面預覽中已可見到前置自拍相片像蒙上一面白紗，或是像沾上油脂髒污的鏡頭一樣（蔡浩騰 攝）

但如果是一般的拍攝，小米 Mix 4 機背的 3 個鏡頭就令人有點驚喜，除了主鏡頭輸出銳利之外，其潛望式光學變焦鏡頭的質素亦超出預期，尤其小米明顯有在防震上花了心思，整體拍攝體驗相當不俗。

👇👇👇按圖放大看小米 Mix 4 主鏡頭拍攝試相👇👇👇

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👇👇👇變焦效果👇👇👇

據消息指，小米官方並未有計劃將 Mix 4 以行貨形式在香港上架，如果對這部屏下鏡頭機種有興趣的話，暫時只能向水貨機入手。而「第一水」的小米 Mix 4 已經在日前到港，暫時只有最高配置的兩個版本選擇，據報售價分別為＄7480（12+256版本）及＄7980（12+512版本），對比國內原價大約有＄500 左右的溢價，水貨商的取價算相當合理，不過如此貴價對一部小米出品而言是否值得就見仁見智了。

查詢：三禾電氣

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適逢香港政府派發消費券的第一期 ＄2000，《香港01》科技玩物記者就另外精選了市場上現價＄2000 以下、性價比不俗的 10 部智能手機供大家參考一下。

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縱觀近年手機出品，智能手機的平均電量已達到 4000mAh 以上，更不時有 6000mAh 的手機面世，而這批大電機種，絕大部份在處理器選材方面都會以中低階為主，以求在續航力上盡量滿足用戶需求，尤其是大打平價牌的小米更是產量眾多。

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