撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-07-12 19:01

Samsung Z Fold 3 等 6 大新品全流出｜Samsung 又是時候舉行旗艦新品發布會，而新的 Unpacked 發布活動亦已篤定會於 8 月 11 日舉行，不過等著大家的可不是過去多年來慣常期待的 Galaxy Note 系列，而是包括摺機 Galaxy Z Fold3 等的 6 大新品。

Samsung 8.11 Unpacked 發布 6 大新品懶人包

在上年尾，就有消息指 Samsung 在 2021 年將大膽地不再推出 Galaxy Note 系列新品，然而年尾手機旗艦還是要有，取而代之的，就是年前 Samsung 推出的摺機系列新作 Galaxy Z Fold3 以及 Galaxy Z Flip3。

【1】Galaxy Z Fold3

Galaxy Z Fold3 預計將會是 Samsung 8.11 Unpacked 發布會的主角，今代繼續採用雙屏內摺設計，主屏據說為 7.55 吋可摺曲 AMOLED、而外面的副屏則為 6.23 吋，今代更有可能加入 S Pen 支援。

Samsung Galaxy Z Fold 3 今代可能加入 S Pen 支援（圖 evleaks）

【2】Galaxy Z Flip3

8.11 Unpacked 發布會的另一重頭戲，預料將會是另一摺機 Galaxy Z Flip3，其亦將繼續採用直板上下對摺設計，有指 Samsung 將會為其引入全新的軸承設計以及更堅固的物料，更有可能加入一定的防水、防塵設計。

Samsung Galaxy Z Flip3 今代可能加入 S Pen 支援（圖 evleaks）

👇👇👇按圖放大看 Samsung 8.11 Unpacked 發布 6 大新品懶人包👇👇👇

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Samsung 6 大新品全機身 360° 逐格睇

除了功能、規格等資料流出以外，Samsung 即將在 8 月 Unpacked 上發表的 Z Fold 3 等新作，最近就連機身全顏色、外型的 360° 圖像都被人於網上公開，以下就與大家先睹為快👇👇👇

Galaxy Z Fold3

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Galaxy Z Flip3

Galaxy S21 FE

Galaxy Watch 4 Classic

Galaxy Watch 4

Galaxy Buds 2

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