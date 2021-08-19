電腦節2021優惠－屏幕、顯示器｜香港電腦通訊節 2021 在明天（8月20日）就正式在灣仔會展開幕，經歷上年的取消展覽、今年第一期消費券又已到市民手上，預期消費氣氛十分旺盛，而展商在稍早前已經公開了不同產品的優惠，以下《香港01》科技玩物記者就為大家帶來 15 個不同型號的減價電腦顯示屏幕的優惠價資料。



電腦節2021優惠 － 最平價＄999 有電競芒！？

今年電腦節依然有不同的參展商帶來顯示屏幕優惠，價位最便宜由＄1000 多元以至最高級挨近＄10000 的貨色都有，各位可以按照自己的需求選擇。云云廠商出品當中，高更新率的電競級數屏幕在今年的電腦節場中更有著不少平價選擇，最平價的＄999 就已經有交易。

例如在漢科電腦展攤可以找到的 MSI Optix G241VC 24” 全高清曲面電競顯示器，更新率為 75Hz，規格雖未到頂級，但優惠價只＄999 就可入手，不過就每日限定 10 部，有興趣的話可能要早一點入場（圖 MSI）

出自香港品牌的 CEBERUS FN271144 27吋IPS FHD 144Hz 電競顯示器價錢則為稍高的＄1399，但依然十分抵玩（圖 Cerberus）

👇👇👇電腦節 2021 減價顯示屏幕資料及可購買展攤位置👇👇👇

+ 11

同場加映：深水埗腦場直擊！電腦節 2021 埸外減價戰 13款大學生／文書／煲劇筆電推介



+ 11

按此繼續閱讀：電腦節場外優惠｜13款大學生／文書筆電推介 附7款電腦節優惠

同場加映：Back To School 2021｜MacBook/iMac/iPad平$2640 13間大專優惠



Back to school 2021 U-Mac Program，M1 MacBook、iMac、iPad Pro學界教育優惠，而且更可以利用消費券購新機！｜一年一度各大專、大學的Back to school購MacBook、iMac及iPad惠優又回來了。今年Apple推出的M1晶片，效能比以往大幅加強，更吸引一眾學生、教職人員換新機。最吸引是，就連最新的iMac 24吋都有得揀，減幅最高更達二千六百多元，十分抵玩！

👇👇即睇U-Mac Program的各MacBook、iMac及iPad等教育優惠（點下圖放大）👇👇

+ 15

想睇13間大專院校U-Mac Program更多額外優惠？即睇：Back To School 2021｜MacBook/iMac/iPad平$2640 13間大專優惠

同場加映：2021消委會9款SoundBar評測 Sony/TCL/Bose 這款平兼靚聲CP最高



近年，不少人為設置家庭影院，都會購入簡約設計的SoundBar，既慳位，又可以提升睇戲聽歌的音響效果！今次消委會測試市面上9款型號的SoundBar，包括Sony、TCL、Bose、Yamaha、JBJ及Panasonic 等品牌，評測音響質素、處理不同音色和聲音頻率的表現。

👇邊款CP值最高？音色最靚？即睇9款SoundBar規格、評分及評語【點圖放大】👇

+ 13

想睇埋主機闊度59~98厘米的 SoundBar 評測？即睇：2021消委會9款SoundBar評測 Sony/TCL/Bose 這款平兼靚聲CP最高