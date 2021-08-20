電腦節 2021 筆電 Notebook 現場優惠｜香港電腦通訊節 2021 在今日（8月20日）於灣仔會展正式開鑼，雖然今年的展場面積比起往年稍細，但一樣有數大電腦品牌進佔電腦節內幾個大攤位、以優惠價錢推銷旗下筆電。

《香港01》科技玩物記者就與各位走訪展場，並即時為大家送上最新參考報價，各位可以睇啱、揀啱目標才再入場。



AVITA／VAIO 筆電勁減、最多劈＄3000

向來以實惠見稱的 AVITA，今次在電腦節除了有平價系列如 Liber、Pura 等系列以低見＄3000 價位出售，其旗下還有新的可變式筆電 Magus、以及另一主賣平價的新 Essential 系列同樣一出即減。

新推出的 AVITA Essential Refresh 主打入門處理規格 + 大芒，＄2999 就有文易，相信是學生哥開學上網學習的一個不俗選擇（蔡浩騰 攝）

在 AVITA 攤位另外值得留意的還有同屬他們旗下的 VAIO 系列金屬外殼筆電就同樣勁減，其中一些配置較舊的機種更減近半價！

👇👇👇按圖放大看 AVITA 展攤筆電優惠價👇👇👇

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Acer 電競機大減價兼送 Netgear Router

Acer 展出的筆電型號較少，不過優惠就相當吸引，除了平均＄1000～2000 的優惠折扣之外，在其筆電產品陣容中更見有電競機種存在，而且一劈就是＄5000 大元。

Acer 筆電中減得最兇狠的要數這部電競筆電 Triton 300，採用 GeForce RTX2070 的高階型號直減 ＄5500，而且再加上 Netgear Wi-Fi 6 Router，總計優惠可達＄7000（蔡浩騰 攝）

👇👇👇按圖放大看 Acer 展攤筆電優惠價👇👇👇

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(****持續更新中****)

電腦節 2021 場中尚有多個品牌如 ASUS、MSI、HP、Dell 等筆電產品有優惠價可供入場人士選購，記者亦正整理所得資料，並會於此文持續更新，各位有意購買筆電／格價人士可以繼續留意。

香港電腦通訊節2021 資料



日期：2021年8月20日（五） – 2021年8月23日（一）

地點：香港會議展覽中心3B-3E展覽廳

時間：10:00 - 21:30 (8月20-22日) ／10:00 - 18:00 (8月23日)

門票價格：35元

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電腦節2021優惠 － 最平價＄999 有電競芒！？

今年電腦節依然有不同的參展商帶來顯示屏幕優惠，價位最便宜由＄1000 多元以至最高級挨近＄10000 的貨色都有，各位可以按照自己的需求選擇。云云廠商出品當中，高更新率的電競級數屏幕在今年的電腦節場中更有著不少平價選擇，最平價的＄999 就已經有交易。

例如在漢科電腦展攤可以找到的 MSI Optix G241VC 24” 全高清曲面電競顯示器，更新率為 75Hz，規格雖未到頂級，但優惠價只＄999 就可入手，不過就每日限定 10 部，有興趣的話可能要早一點入場（圖 MSI）

出自香港品牌的 CEBERUS FN271144 27吋IPS FHD 144Hz 電競顯示器價錢則為稍高的＄1399，但依然十分抵玩（圖 Cerberus）

👇👇👇電腦節 2021 減價顯示屏幕資料及可購買展攤位置👇👇👇

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