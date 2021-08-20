MacBook充電安全｜電器起火甚至爆炸的新聞不時聽聞，內地一名女學生在網上分享 Macbook 充電器發生爆炸的經歷，關鍵的 Macbook 充電器更是原廠配件。經網民研究後，發現意外爆炸的原因竟因一件常見的物品導致。



Macbook充電器爆炸

內地一名女學生在網上分享，打算為 Macbook 充電時，一插入插頭就發出「啪」一聲後突然爆炸，插頭﹑拖把和手掌都燻黑，甚至有焦味傳出。她指出，使用的充電器是 Apple 原裝配件，不過平時使用時，插入拖板時有火花冒出，而且有「咬合」不緊的情況，會看到插頭和拖把間有縫隙。

👇👇Macbook 充電器意外爆炸經過👇👇

+ 1

意外發生後，她發現手上的手鏈燒斷，因此認為是插充電器時，金屬手鏈接觸到拖把和插頭間的縫隙引起爆炸。雖然爆炸令手部燻黑，但她表示身體沒大礙，皮膚沒受太大傷害。爆炸後家中馬上跳電掣，開回後充電器和插座更沒有壞。因此更認為是金屬手鏈引起的意外，同時也提醒大眾用電和拖板時要小心的安全隱患。 爆炸原因分析

👇👇專家解構5大拖板使用安全迷思，5個位原來唔可以插滿？👇👇

+ 16

👇👇相關圖輯：專家教鋰電池充電4個動作，咁樣做會爆炸？👇👇

+ 9

就算使用較安全和穩定的原裝充電器，用家也不能掉以輕心，因為很多時家居電器起火的原凶，是不正確使用拖板。即使一個拖板有5個位置，但其實不代表可以同時插滿拖板所有位置，有機會因為負荷過重跳掣，嚴重過熱著火。

用家要小心留意1）拖板可承受的承受能力﹑2）拖板的使用壽命（5～10年）﹑3）小心兩腳+轉插和改裝三腳插會不會過鬆﹑4）拖板有沒有不尋常發熱﹑5）視乎電器風險和電流，決定是否需要適時關閉在拖板上的電源。用家可留意鄭家偉教授解構的 5 大拖板使用安全迷思，避免發生起火意外。

資料來源：搜狐

同場加映：Mirror Anson Lo 宣傳 Nothing ear 藍牙耳機．鏡仔登台用咩耳機?



Mirror著咩牌子服裝就好多人講，十二位型男登台時用咩耳機，你又知唔知？原來12子開演唱會時，係全隊一齊用相同款式的入耳式耳機，咁究竟係咩型號呢？佢哋平時出街又係用邊款真無線藍牙耳機？去邊度買到？即刻為你解謎！

👇👇👇按圖放大看 Nothing ear(1) 耳機 8 大賣點詳細👇👇👇

+ 4

想睇晒Mirror登台時用咩耳機？即睇：Mirror Anson Lo 宣傳 Nothing ear 藍牙耳機．鏡仔登台用咩耳機?

同場加映：2021消委會17款雪櫃評比｜三菱/三星/日立 $3190貨媲美六千元款



消費券換雪櫃！消委會17款雪櫃評比2021，伊萊克斯、三菱電機、金章、Panasonic等最高評分！最近本港消委會為17款中小型、三門、雙門及單門的雪櫃作出評測，由容量、耗電量、每年電費等作出檢測，而且更提出多個安全使用貼士等，對於打算利用消費券換家電雪櫃的用家作參考。

👇👇即睇17款中小型雪櫃的消委會評分👇👇

+ 20

想睇埋小型單門雪櫃評測？即睇：2021消委會17款雪櫃評比｜三菱/三星/日立 $3190貨媲美六千元款