小米平板 5 水貨到港售價、上手玩｜小米於早前發布屏下鏡頭旗艦 Mix 4 時，同時登場的小米平板 5 亦獲得不少注目度，主要因為小米實在已經有一段時日沒有推出過平板產品，而市場亦缺乏性價比高的選擇。



小米平板 5 系列規格、賣點重溫

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眼見需求甚至要比 Mix 4 強大，水貨商亦看準機會，近日除了引入 Mix 4 以外，連未正式發售的小米平板 5 系列水貨亦一同搶先到港了。

《香港01》科技玩物記者最前在試玩 Mix 4 的同時亦有借得小米平板 5 系列中的高階版、小米平板 5 Pro 作短暫實試，撇除它與 iPad Pro 相當相似的外型，其作為 Android 平板的確相當吸引。

👇👇👇按圖放大看小米平板 5 Pro 實機圖片👇👇👇

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目前先達廣場的三禾電器引進了小米平板 5 系列共三個型號，其規格及售價分別為：

小米平板 5（6+128 版本）：＄2750

小米平板 5（6+256 版本）：＄3150

小米平板 5 Pro（6+128 版本）：＄3450

對比中國內地的售價，今次小米平板5 系列的水貨價僅需要補上數百元，著實吸引，但留意這個版本並沒有預載 Google Play，需要另行安裝；另一方面，小米平板 5 的專用觸控筆、鍵盤保護套就未有發售，如果有興趣的朋友可以先入手平板再「後補」配件。

查詢：三禾電氣

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