開學Back To School 2021 Windows Notebook筆電學界優惠比較｜快要踏入9月開學日，大家準備好開學所需的手提電腦未呢？之前《hashTECH》為大家整合過買 Macbook 的 Back to School 優惠，今次將整合另一邊的 Windows 系統 Notebook，教大家用最抵的方法入手！



為大專院校提供 Windows 機 Back to School 優惠的，主要是「Notebook Ownership Program 2021」，向香港的大專院校提供 4 個品牌的手提電腦優惠，分別是 Acer﹑Dell﹑HP 和 Lenovo。各間院校的師生﹑校友，選擇的電腦品牌不盡相同，睇有什麼機款推介前，可以先查看自己所屬院校可選那幾個電腦品牌。

👇👇16間大專院校手提電腦優惠 各校可選電腦品牌一覽👇👇

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額外優惠

「Notebook Ownership Program 2021」除提供不同手提電腦的優惠外，更附加多項獨有優惠和服務，如指定型號可享 3 年原廠保養﹑10天購買保障﹑0死點／0光點保證等。同時，學生、校友及教職員用已登記的恒生信用卡，單一簽賬達 $6,000 或以上，即額外有 5％ Cash Dollars 獎賞，以及額外 10x yuu積分獎賞。

👇👇Acer 電腦推介及優惠詳情👇👇

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👇👇Dell 電腦推介及優惠詳情👇👇

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👇👇HP 電腦推介及優惠詳情👇👇

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$200網上商店優惠券

由即日至 2021 年 10 月 15 日 ，在 HP 網上商店或專門店，透過消費券買任何產品超過$5,000，可在網站登記個人資料和上傳發票，即獲得 $200 網上優惠券下次使用。

👇👇Lenovo 電腦推介及優惠詳情👇👇

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除了「Notebook Ownership Program 2021」外，Razer 和 Microsoft 也在其網店上推出 Back To School 優惠，兩者都送很多周邊配件和禮品，如 Microsoft 365 個人版一年﹑滑鼠﹑Xbox Game Pass PC版等。

👇👇Razer 電腦推介及優惠詳情👇👇

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👇👇Microsoft 電腦推介及優惠詳情👇👇

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Back To School 優惠算是每年入手 Notebook 數一數二抵的活動，主機本身有折扣外，更會送大量的配件和服務，光是長達 3 年的原廠保養已經十分吸引。如果對 Macbook 沒興趣，以上價格和配置豐儉由人的 Windows 機應該更適合你，特別是同時想用來處想文書和打遊戲的用家。

資料來源：hknotebook

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