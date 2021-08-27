摺機潮流殺到！摺疊屏手機分3大類應該怎樣選？Z Fold3有咩優勢？

摺疊屏手機的到來，確實改變了一部分用户對手機的定義。這種手機+平板二合一的方式或許在幾年前只出現在想象中，而近幾年隨着行業的不斷進步，華為、三星都已經上市了第三代摺疊屏產品；摩托羅拉「復活」了刀鋒系列，OPPO也曝光了「卷軸屏」；小米最終把打開式摺疊屏起售價壓到了萬元以下。



今天僅以這篇文章，聊聊摺疊屏手機如何選購。

01 內外對摺式：選內翻還是外翻

其實用户目前關注點主要在於這類摺疊手機，具體的形式就是從手機延展成為平板，簡單來說就是將「1」變成「2」。

這類產品可以分為兩大類：內翻和外翻。

▼▼▼點擊了解3大類手機有咩優缺點？▼▼▼

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外翻摺疊屏手機的優缺點：

優點：

1、無需外屏，通過一塊屏幕開合進行手機到平板的切換，屏幕使用率高。

2、摺痕問題控制的不錯。

3、一體化外觀更加流暢，自拍操作會更加方便

缺點：

由於外翻的設計，屏幕裸露在外，保護殼品類不多，手機摔了直接損壞的是屏幕，而屏幕的維修成本極高。



目前手機行業中外翻摺疊屏品牌：華為、柔宇

👇👇👇相關圖輯：Galaxy Z Fold3 規格賣點👇👇👇

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內翻摺疊屏手機的優缺點：

優點：

1、保護殼配件較多，內屏完全合起後不會碰傷。

2、在沒有展開使用需求的時候，外屏可以完成絕大多數的日常使用任務。

缺點：

1、無法容忍的摺痕，或多或少都無法避免

2、相比於外翻設計，重量會稍沉一些



目前手機行業中內翻摺疊屏品牌：三星、小米

相關圖輯：華為Mate X2摺機發布10大賣點▼▼▼

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指向性用户群體推薦：

用户選擇摺疊屏，無非是為了體驗這種新穎技術產品的新鮮感，這對摺疊屏手機的「可玩性」有着一定的考驗。

如果您是每天頻繁的體驗和享受摺疊的樂趣，這裏還是比較推薦您使用外翻摺疊屏手機，一體化的摺疊設計很有可玩性，而且對於摺痕的控制相比內翻要好一些，在親朋好友面前您可以毫不吝嗇地展示它，但要注意一點就是這類手機的屏幕維修成本都很高，而且屏幕裸露在外面的設計不禁摔，可能輕輕一碰就會導致屏幕的損壞。

如果您只在特定的使用環境下才會使用到張開的大屏，那麼建議您購買內翻的摺疊屏手機，這類產品合上後的外屏也能夠應對一些日常的工作甚至遊戲，比如Samsung Z Fold3手機的外屏已經相較於Fold一代大了不少，可以儘可能地減少打開的次數，從而減少開合的次數，控制摺痕。

02 上下「翻蓋」摺疊屏手機是否值得買？

除了橫向對摺的摺疊屏外，行業中還有上下對摺形式的摺疊屏手機， 簡單的說就是以「翻蓋」的開合形式。

這類產品其實很多用户的觀點都不同。有些用户認為這是很好的設計，將原有的智能手機摺疊起來更好攜帶；也有的用户稱這就是行業倒退的產物，我為什麼要把現有的手機疊起來？

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我們今天先暫且不評價這類產品的可行性，按照慣例筆者先說說這類產品的優缺點：

優點：

1、小、巧、好拿好帶

2、回歸翻蓋的工業設計感

缺點

1、老生常談的「摺痕」（由於操作需要非常頻繁的開合手機）

2、電池容量和內部佈局的「妥協」



目前手機行業中「翻蓋」摺疊屏手機品牌：三星、摩托羅拉

指向性用户群體推薦：

講真……我個人不是很推薦類似的產品，因為之前市售款都多少有些設計瑕疵影響到了使用，但建議等等moto和Samsung Z flip3，是否解決了現有的問題。

如果您執意想體驗這類產品，那麼我建議先去線下的體驗店看看真機，確實愛不釋手的話，可以拿來玩玩。

本文就先暫時說這麼多，其實市面中還有OPPO的「卷軸屏」和小米的「環繞屏」，但由於種種原因目前尚未量產，在此就不多評論了。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】