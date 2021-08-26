iPhone 13系列冇Touch ID但Face ID有重磅升級！戴口罩直接可解鎖

蘋果將在接下來的幾周內正式發布iPhone 13系列手機，而據最新消息顯示，蘋果正在測試一種新的 Face ID 技術，該技術即使在用户佩戴口罩的情況下也可以直接解鎖手機，並且有望在 iPhone 13 系列上首次亮相。



據消息人士 Jon Prosser 爆料稱，蘋果目前正在 iPhone 12 設備上測試新的Face ID。該保護套允許‌iPhone‌繞過其內置的Face ID系統，轉而使用保護套的Face ID系統。他還聲稱，早先泄露的 iPhone 13 劉海大小與最新曝光的新 Face ID 硬件的大小一致。

據介紹，蘋果員工「被要求戴口罩和眼鏡來測試新硬件」。「有些測試是在戴口罩/不戴口罩的情況下進行的。其他人則是在戴着口罩+戴眼鏡/摘眼鏡條件下進行」。

據悉，蘋果相關員工只是在測試設備，並未獲得有關其工作原理的技術細節。由此可見，可以與口罩配合使用的面容 ID 系統將是「iPhone 13」的一個重要功能。

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