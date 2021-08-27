日前，上海市通信管理局發出通報，指出內地22款Apps違法違規收集個人信息、期騙誤導用戶下載，並要求下架！另外，尚有20款Apps一樣存有問題，多款中國手遊齊齊出事！部分Apps均於香港Google Play、Apple Store上架，受港人使用。如果想知手機有無下載出事的Apps，即看下文Check Check啦！



上海市通信管理局按照《關於私有縱深推進App用戶權益專項整治行動的通知》，曾多次列出有問題的App，保護使用者的網絡安全。（上海市通信管理局網頁截圖）

上海市通信管理局按照《關於開展縱深推進App侵害用戶權益專項整治行動的通知》，曾多次列出有問題的App，保護使用者的網絡安全。今次出事的App是今年第6、7批的通報，有不少App都屬於手遊、教育、網購的類別，除了違規收集個人信息，更有強制、頻繁、過度索取權限！

由於它們未有按時限要求完成整改，最後被上海市通信管理局要求下架。想知自己有無下載出事的App，立即查看下文，檢查自己的手機啦。

內地手遊《全民英傑傳》一樣出事！（全民英傑傳圖片）

【1】全民英傑傳

違法：違規收集個人信息、App頻繁自啟動和關聯啟動

【2】虫虫助手

違法：欺騙誤導用戶下載App

【3】找寶

違法：違規收集個人信息

【4】中運卡行貨主

違法：違規收集個人信息、超范圍收集個人信息

【5】寵貨網

違法：違規收集個人信息

【6】琅域商家版

違法：違規收集個人信息

【7】藏研藝術與收藏平台

違法：違規收集個人信息、超范圍收集個人信息

【8】推易吧

違法：違規收集個人信息

【9】問道國學

違法：違規收集個人信息

【10】機鋰

違法：違規收集個人信息

👇👇22款App違規收集個人資料【點圖放大】👇👇

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除了以上22個App，尚有20個App一樣存有問題，如果未能按要求在9月1日前完成整改工作，否則下場一樣！

【1】FO學院

違法：違規收集個人信息

【2】拼量KOL

違法：違規收集個人信息

【3】影視大世界

違法：違規收集個人信息、強制用戶使用定向推送功能

（少女前線 Girls' Frontline官網圖片）

【4】少女前線 Girls' Frontline

違法：違規收集個人信息

【5】幻劍情緣

違法：違規收集個人信息

【6】飢餓龍

違法：違規收集個人信息

【7】寶楓林

違法：違規收集個人信息、App強制、頻繁、過度索取權限

【8】有量

違法：違規收集個人信息、違規使用個人信息、強制用戶使用定向推送功能

👇👇20款App同樣存在問题【點圖放大】👇👇

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上海市通管局將對以上App再進行持續追踪及視察，以防App侵害用戶權益。沒想到這些App竟然以各種方式，取得用戶個人資料，所以平日千萬不要隨意下載App，以防暗中被植入惡意軟體、中毒，以免偷取個人資料！

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