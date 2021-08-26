YouTube另類療癒片5大推介　擠暗瘡／啪骨超過癮　強迫症患者必睇

YouTube 治癒影片｜大家平時有什麼癖好呢？YouTube上的影片種類相當多，即使是「另類重口味」的影片都有不少網民鍾情，不知不覺就看足一小時，極之減壓、十分療癒、越睇越上癮！

下文就精選出擠暗瘡、啪骨、可愛動物、馬蹄鐵、強迫症的5種讓人睇上癮的YouTube片，並附上各影片頻道／連結，希望大家齊齊「入坑」越睇越興奮！



【得意動物治癒片】（AaronsAnimals @YouTube）

得意動物片 唔只可愛仲要蠢！

不論是貓仔、狗仔、小鳥、兔仔，總之毛茸茸的小動物都好可愛！除了外型之外，好多趣怪表情以及傻瓜行為，相當討人喜愛！「Animal Planet Videos」YouTube頻道擁有126萬 位訂閱者，都是小動物得意表情、搞笑行經、動物BB撒嬌的影片，十分得意！除了有貓狗的影片，更加有海洋生物河豚仔，亦有細細小小的爬蟲類！

動物可愛一定要夠蠢？【點圖放大】

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「AaronsAnimals」YouTube頻道坐擁623萬位訂閱者，Aaron的灰貓Prince Michael更加成為明星貓，被網友稱為「表情包影帝」，以逗趣的表情紅遍全球！Aaron的趣怪影片利用特效技巧，讓所有動物擬人化，曾經惡搞過《羅密歐與朱麗葉》、《羅賓漢》，相當現實！

貓貓大廚超得意！表情一流？【點圖放大】

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強迫症療癒片 完美主義者測試

看到不規則的畫面，覺得身心不舒暢嗎？YouTube上不時都見到號稱治癒強迫症的影片，有著精準、整齊、完美排列的畫面，按照順序，一次到位，令人極之療癒，放鬆心靈！如果出現一點點差錯都不能接受，這不等於真的有強迫症，只不過是完美主義者，目賭奇妙時刻的執著。「Oddly Satisfying」YouTube頻道有208萬 位訂閱者，影片內容都是各色各樣工藝的流暢畫面，讓人容易進入放空的休息狀態，絕對是減壓之選！

邊個情況最舒壓？「Oddly Satisfying」YouTube【點圖放大】

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啪骨片 必聽啪啪聲

大家有無腰酸背痛呢？平時關節扭動或拉扯時會發出「啪啪聲」嗎？「Dr Joseph Cipriano DC」YouTube頻道坐擁190萬位訂閱者，Dr Joseph Cipriano DC不時分享患者整骨（俗稱 啪骨）的情況。由於關節間的體液藏有氣泡，調整脊柱的過程中，這些氣泡都會被擠壓爆破，發出響亮的「啪啪聲」。當聽見這些聲響，不知不覺就連自己都感受到當中的舒筋活樂，相當治癒！

啪骨到底做啲咩？【點圖放大】

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馬蹄鐵 愛好夠另類！

相信好多人對於馬蹄鐵未必熟識，然而有不少人睇馬蹄鐵，睇到上癮！由於馬蹄和地面接觸會摩擦，又會被積水而腐蝕，所以馬蹄鐵可以保護馬蹄，延緩馬蹄的磨損，堅實地抓牢地面，因此馬蹄鐵都需要定期更換。「The Farrier」YouTube頻道坐擁10.2萬位訂閱者，Jake不時分享更換馬蹄鐵的影片，將馬蹄污垢一一清除，望見都好治癒！

馬蹄鐵點裝訂？污垢點清走？【點圖放大】

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「The Farrier」YouTube頻道馬蹄鐵裝訂過程？立即按入連結

擠暗瘡 愈核突愈要睇？

近年擠暗瘡影片大行其道，觀看人數極多，而且看得津津有味！好多網民都直言紓壓，有種奇怪的滿足感 ，見到其他人有暗瘡和黑頭，更加會產生想幫他們清除粉刺的慾望。因為擠暗瘡是由異常回復正常狀態過程，讓人由緊張情緒，逐步緩和至放鬆的感覺，從中就達到舒壓的效果。當黑頭粉刺飽滿噴發一刻，充滿快感，瞬間超療癒！

「LoanNguyen Spa Đà Nẵng」這個越南YouTube頻道擁有4.54萬位訂閱者，一條又一條的擠痘痘、清理膿包、根除粉刺，相信會令各位愛好者，睇得興奮！

勁多粉刺！勁多膿！以下內容相當噁心，膽小者勿看！【點圖放大】

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美國專門治療膿瘡及痘痘的醫生Dr. Sandra Lee (aka Dr. Pimple Popper)的YouTube頻道，坐擁718萬 位訂閱者！Dr. Sandra Lee不時分享清理患者膿瘡、巨型黑頭粉刺等的影片，深受歡迎。其中清堊巨型黑頭時，爆出極多的濃同血水滲出，畫面極之震撼！

呢個位都有巨型黑頭？以下內容相當噁心，膽小者勿看！【點圖放大】

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覺得擠暗瘡好噁心？普渡大學的哲學教授丹尼爾‧凱利（Daniel Kelly）曾表示：「不是所有人都對同樣的事物感到噁心，有些人對食物有很高的厭惡感，但對狗屎卻並不敏感。」所以都不是每人對於擠暗瘡產生厭惡感，反而會睇得好爽，重播再重播！

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