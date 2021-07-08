撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-07-08 17:20

$5000 消費券計劃登記申請｜相信大多數人應該都完成了消費券登記申請，但原來並非登記完就可以「坐定粒六」等收錢。近日有網民在Facebook 群聚開 post，表示被選中抽查「在港居住」要求是否符合，起初更以為是新型騙案，原來政府的確委聘了承辦商抽查登記人「在港居住」要求。

消費券登記抽查

$5,000消費券計劃的登記人，必須符合「在港居住」要求，即沒有在2021年6月18日之前，連續24個月不在香港的人士。政府為確認登記人是否符合資格，委聘了承辦商抽查部分登記人的「在港居住」要求。如果收到sms的話，需先確定發訊息電話號碼，是否政府公布的特定電話號碼，如是即需盡快聯絡承辦商，及遞交文件，否則...

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資料來源：消費券計劃

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消費券將在 7 月 4 日至 8 月 14 日接受登記，Alipay HK﹑WeChat Pay HK 和 Tap & Go 將分兩期發放，八達通則分三期，不少人都已經想定用來買什麼。根據消費券的使用期限，就算分開兩期發放，其實仍有時間可以一次過用盡$5000，而全部派發的10～12月正是新 iPhone 推出的時期，應該很多人想用消費券換 iPhone。以下將公開消費券買 iPhone 應用那一個支付平台更好，以及分享應去 Apple Store買還是買 Gift Card 更好。

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$5000電子消費券／電子消費券｜仍心大心細，不知用那一個電子錢包申請消費券好？其實只要考慮自己消費習慣，以及想消費商店收取的支付方法，就可選擇用那個電子錢包。記者找來18間電器店，整合出各間店鋪接受的支付方法，提供大家參考。

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