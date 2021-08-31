AirPods 3 跟iPhone 13 9月中就推出，傳聞中AirPods 3 有以下多個改良點，究竟是否值得入手呢？本文就針對這「7大改良」，推介市面多款足以替代AirPods 3，甚至更好聲、更好用的真無線藍牙耳機。



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究竟今次新AirPods 3會有什麼賣點？會否加入新功能等？記者立刻綜合最新不同傳聞，必要知道的7項AirPods 3的重點。

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AirPods 3 性能一切成謎，根據傳聞所講的改良點，hk01科技玩物技計精選了以下6款性能足以「K.O.」AirPods 3 這假想敵，已經在市面發售中的真無線藍牙耳機。



【01】Beats Studio Buds．冇H1晶片都玩到空間音訊

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雖然Beats Studio Buds 並沒使用W1、H1兩種apple自家藍牙晶片，apple卻表面它可以玩到apple耳機限定的Spatial Audio（空間音訊），重現演奏現場方向感、立體感，何必再等AirPods 3。（$1,249）

優點：音感比AirPods系列更好，3色機身選擇。

弱點：通話略弱，耳機輕觸操作沒AirPods般好用。



【02】Sony WF-1000XM4．ANC降噪超強大

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AirPods 3不會有ANC降噪、AirPods 3不會有ANC降噪、AirPods 3不會有ANC降噪！要講三次，降噪功能只限AirPods Pro！而且，連登仔更以「垃圾」來形容後者的隔音效果，所以，不如一步登頂用市面ANC降噪效果最好，音色亦佳的Sony WF-1000XM4。($2,290)

優點：降噪敢稱全場最好，即使iPhone只對應AAC連接，仍然有極出色的音樂感。

弱點：Sony印尼廠房出事，全球缺貨。



【03】1More Comfobuds Pro．唔跟 AirPods 3 轉短柄

有傳AirPods 3將改用AirPods Pro短柄設計，其實這「花曬頭」長柄有利收音咪指向用家嘴巴，加強通話接收，所以連登仔才說AirPods Pro通話水準比舊款機差。如果你想要「長柄」機，可考慮1More Comfobuds Pro，記者用了差不多半年，通話水準相當好，且搭載ANC降噪，又有用耳膠，隔音力相信會比AirPods 3更好。($769)

優點：低音比AirPods更好，有ANC降噪，夠平。

弱點：耳機有點大，長時間配戴會頂到耳仔痛。



【04】AirPods 3 減價？問過小米Redmi BudsPro 3先

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Redmi Buds Pro 3 定價僅為AirPods2的一半，以這個價位做到主動式降噪（Active Noise Cancelling、ANC），還有藍牙 5.2 連線、無線充電，性價比相當強大，相信只有小米這級數的中國廠「以本傷人」才能成事。($429)

優點：低音渾厚，高音則略嫌不足。平已經贏晒。

弱點：外型有點悶，降噪細節調校只限小米手機做到。



【05】ANIMA 防水日系．動漫電音

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真正日系純血新廠ANIMA的ANIMA ANW01 藍牙耳機，由包裝、耳機設計、音色都針對一眾 ACG 迷而設計，由日本畫師森倉圓繪製的兩個虛擬角色，配合聲優語音助理的甜美聲音為你進行功能導航，聲音就由日本發燒耳機品牌 Acoustune 監修，無論是否 ACG 迷，都絕對有理由課金。更有IPX7防水機身，排演唱會買goods不怕淋壞機。（$980)

優點：音色超越其定價，更可另行購買聲優語音助理的配音。

弱點：機身設計有點太老成。



【06】長氣ANC．BANG & OLUFSEN BEOPLAY EQ

Beoplay EQ是B&O首款有ANC降噪的真無線耳機，金屬機身超帥氣，擁有20小時總續航力，充爆一次電可以開ANC聽6.5小時。20分鐘快充可玩2小時，不錯。它的ANC降噪使用自家技術，ANC DSP晶片以及六個可以自動調節ANC級別的麥克風，不過專用app針對ANC的設定就比較少。（＄3,678）

優點：聽歌有空間感、層次感，跟平價機硬tune的廉價聲分別很大。

弱點：定價好貴、app可控制的選項太少。



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