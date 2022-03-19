ANIMA ANW01 ACG迷真無線耳機｜Coser陳幽幽試玩｜《鬼滅之刃》的《殘響散歌》、《東京復仇者》的《Cry Baby》，甚至聽VOCALOID曲、日系J Pop，這對正日系純血，由《IDOL MASTER 偶像大師》音樂家負責調音的真無線藍牙耳機ANIMA ANW01的風格都非常合拍，而且價錢相宜。機內更有IM@S角色天海春香聲優中村繪里子的錄音，連包裝盒設計都超可愛！



包裝都好日系

先不講聲線，單是這對情侶插畫已經非常有日本味，畫風是否有點印象？其實是由A.I.主播「絆愛」、Kotobukiya美少女模型「創彩少女庭園」系列角色設計師，又曾繪畫初音未來生日活動插畫的森倉円（森倉圓）操刀！

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（鍾世傑 攝）

幽幽本身是一位在香港、台灣、星馬地區都有不少支持者的cosplayer，本身也很喜歡日系音樂，屬於香港一支Dance Cover舞團「BITE甘い一口」的成員，今次找她試玩這款日系耳機ANIMA ANW01：

Coser+Dance Cover舞團Bite成員幽幽，試玩ANIMA ANW01耳機。

幽幽試玩ANW01 ACG後感及圖輯

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