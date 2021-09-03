Apple Watch Series 7 幾時出？傳聞9月中就跟iPhone 13一齊公布，如果你想襯人換新錶時，粗粗地收隻二手舊版戴，無論出鋪頭買，抑或網上交易都一定要小心。記者早前就請教過先達手機鋪，一齊來聽聽他們收購二手Apple Watch時注意要點及秘訣，跟住做，上網買二手都能安心一點。



Apple Watch 7 外型流出 方邊設計 45mm大芒👇

Apple Watch Series 7即將推出，近日又有疑似實物照流出，不單外型改變，而且加入不少新功能，相當吸引。



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先達佬教你收二手Apple Watch 7個必注意重點！👇

頭兩代已經停收．充電池五勞七傷👇

新Apple Watch 7改用方邊，外觀上終於有突破性更新！新錶上場自然亦有人放售舊款。如果想平平地收隻二手Apple Watch玩玩，就要聽聽先達廣場手機鋪的收機佬教路，以下7點必定要注意，以免買錯壞錶中伏！

先達佬最清楚市況，原來佢哋早就停收頭2代Apple Watch的二手貨：「第1、2代 Apple Watch一來係窄芒，日日充電粒電已經五勞七傷，我哋最近先有行家隻1代電池發脹撐到芒都甩埋（笑），你拎去搵電信商Trade In啦，都會象徵式報$100畀你，先達就基本唔會再收。」

👇7個買二手Apple Watch智能錶必Check位（點圖放大）👇

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各代價錢不一樣子相似．上Apple網Check型號👇



其實各代錶底感應器都有些外觀差異，更有小字註明型號，或可在Apple Watch內開設定App，在一般／關於本機／中看到型號：例如4代是「A2008」，數字愈細款式愈舊，上官網有列表，或直接Google「Apple Watch + 型號」。(https://support.apple.com/zh-hk/HT204507）

問清楚有冇換過電👇



2代以後的Apple Watch開始防水，但先達佬教路，如曾交由非官方換電，防水功能九成九會失靈，由於外觀上難以分辨，買二手時不如直接問賣家有否找過電，或留意錶面有沒有霧或水氣，有即代表曾受潮絕不要買。

邊位要睇真．爆芒冇得救👇



手錶戴上手是特別易撞花，表面小花先達店鋪也肯收購，大花撞崩的都不會收，更要小心是表面無花（可能撞／跌時有加芒貼），細心睇相中的4代，你會看到屏幕已經爆邊，流出些奇異的深藍色。

成功配對才好買👇



Apple Watch需與iPhone連結、綁定Apple ID才能使用，有些Apple Watch失靈會無法跟手機配對，收機鋪會要求賣家當面解除原有Apple ID、成功配對新手機才進行交易，各位買二手錶時亦應照做。

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