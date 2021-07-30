距離八月份已經不到一個星期了，八月份來了，那麼蘋果九月份的最重要的蘋果秋季發布會還會遠嗎？眼看着蘋果秋季發布會的時間是越來越近，有關於秋季新品發布會的訊息也是越來越多，其中就不乏蘋果旗下的熱門穿戴設備Apple Watch Series 7的相關消息。



其中有關於這款產品的外觀設計就有爆料者稱，全新的Apple Watch Series 7將使用與iPhone 12系列相似的擁有平面邊緣化設計。另外，知名蘋果分析師 Ming-Chi Kuo（郭明錤）也表示，蘋果確實在對Apple Watch進行某種全新的設計，或將採用類似於其最近其他硬件更新的扁平化設計，為Apple Watch賦予嶄新的外觀，並且蘋果將在Apple Watch Series 7上面帶來全新的配色設計。

+ 7

Apple Watch前幾代的產品外觀設計確實沒有多大的變化，只是在細節上或者是錶盤或者錶帶材質上面發生一些變化，但是根本上的外觀變化只是一些細微的細節上的設計有所調整，那麼這次新款產品少了一些柔美的線條，換用了更加大膽的外觀設計，硬朗的外形也為產品帶來了更多的硬漢風格。我也希望Apple Watch Series 7的外觀設計或者是配色設計能讓消費者有一種眼前一亮的感覺。

Apple Watch Series 7的軟硬件層面上。有傳聞稱，蘋果旗下的最新款蘋果手錶產品將加入全新的血糖監測傳感器，這對於患有糖尿病的朋友來說，無疑是一個好消息了，大家都知道想要測血糖的話就要去醫院排隊進行檢測，又或者在家中自己操作，這兩種辦法無疑會浪費大量的時間和金錢，但是Apple Watch Series 7加入了血糖傳感器之後，在理想狀態下，應該是足不出户患者在家就可以輕鬆簡單的對自己血糖有一個更加全面的了解。

相關圖輯：智能手錶為何一直做不到量血壓功能？▼▼▼

+ 3

並且傳聞還稱，新款產品將會改進續航。軟件層面上，Apple Watch Series 7顯然會預裝最新的watchOS 8，這個版本的手錶系統已經在今年6月份的WWDC 2021開發者大會上與大家見面了，當時蘋果也對於這款操作系統有了一些講解。

相關圖輯：watchOS 8八大功能｜Apple Watch必玩人像錶面 監控睡眠呼吸速率▼▼▼

+ 8

通過目前已知的消息來看，蘋果9月份的秋季發布會如果會正常舉辦的話，Apple Watch Series 7應該是不會缺席的，並且扁平化的外觀設計應該也是板上釘釘的事情了。總之Apple Watch Series 7變化不是很大，如果你現在用的是上一代產品的話，正巧你又不是糖尿病患者的話，我認為更換新款產品的意義不大。換言之，對於糖尿病患者來說，Apple Watch Series 7是一款值得購買的產品。

雖說這次Apple Watch Series 7的變化還只是一些外觀設計上面的改變和加入了新的傳感器，但是根據外媒的調查結果顯示，有將近60%的網友願意購買採用全新設計的Apple Watch Series 7。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】