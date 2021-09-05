Apple Watch 回收／Trade-In 價格參考｜Apple Watch Series 7 新一代智能手錶預計與iPhone 13 系列同步推出，不少人都想要以舊換新，如想將手錶舊換新，最好快點趁Apple Watch 7發布前在最後機會甩手。以下《香港01》科技玩物記者就帶來幾個不同平台的回收價格參考，讓大家換機更有預算。



Apple Watch Trade-In 回收三大途徑

Apple Trade In 換購計劃是 Apple 自家的官方回收方案，用戶可以將舊的 iPhone／Apple Watch 當成購買新機時的即時優惠折扣，或是換取 Apple 禮品卡作稍後使用。

【2】零售商／先達廣場

如果想要 Trade-In 得好價，往各大連鎖零售商，甚或是以手機交易著名的先達廣場，一般收購價比電訊商Trade-in多$100左右。

【3】電訊商

各大電訊商如 3HK、csl. 等等都提供智能手錶 Trade-In 回收服務，換新機時仲有機會拎到其他上台優惠／月費回贈，由於優惠日日變，請向電訊商職員查詢。

Apple Watch Series 1至6 Trade-In回收價清單

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