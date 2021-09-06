Tim Cook不如Steve Jobs？蘋果近年無新意？細數在位10年7大功績

【蘋果／Apple／Tim Cook／Steve Jobs】由「教主」Steve Jobs點名Tim Cook上任成為接班人後，不經不覺原來Tim Cook擔任蘋果CEO已有10年之久。直到今時今日仍然有不少認為Tim Cook不如Steve Jobs，只是單純的牟利機器而沒有了當年各種創新和創意。到底這些看法是否中肯、Tim Cook作為蘋果CEO又應如何評價呢？以下整理Tim Cook在位10年7大功績。



Tim Cook在位10年做了什麼

可能很多「果粉」都會覺得近年蘋果產品不如以前般有新意，發布會大都只是硬件升級、更高效能同時更高售價的iPhone、iPad及Mac等。但在投資者和企業角度來看，Tim Cook上任10年內，蘋果的市值由不到2000億美元發展到近2.5兆美元，增長超過10倍，是現時世界上市值最高的企業。以企業發展角度來看，過去10年才是蘋果最輝煌的時期。

Tim Cook成功令Apple成為世界第一企業（Apple）

按圖放大Tim Cook在位十年7件事👇👇

+ 16

1. 推出Apple Watch

Apple Watch作為2014年蘋果發布會中「One more thing」壓軸發布，亦是第一款沒有Steve Jobs的蘋果主要產品。

Apple Watch現時成為了最成功的智能手錶品牌，據統計Apple Watch全球出貨量已接近1億部，在美國約3分之1的iPhone用戶擁有Apple Watch。目前Apple Watch在全球可穿戴智能設備市場中占有率高達55%，遠高於iphone的市場佔有率。

Apple Watch能和其他蘋果產品及服務聯動，有許多方便功能，如監測脈搏等，更曾有Apple Watch救人一命等美事。

2. 推出iPhone 6

與Apple Watch同樣於2014發布的iPhone 6，iPhone系列首次有大屏幕型號。雖然是跟隨android的大mon潮流而推出，但回應消費者期待也是品牌成功一大因素。

結果而是iPhone 6作為商品是極之成功，iPhone 6和iPhone 6 Plus在發布首周已賣出超過1000萬部；同年蘋果的市值首次突破7000 億美元，成為了全球市值第一的企業。

3. 力推訂閱服務

Tim Cook在位期間除了新硬件外，還先後推出了Apple News+、Apple Card、Apple Arcade、Apple TV+等多個訂閱服務。再加上既有的iCloud和Apple Music等產品，蘋果的服務業務，基本覆蓋了手機的各種使用範疇。

在這裡就可見到Tim Cook的遠見和經營手腕，他知道iPhone等硬件固然重要，但當硬件的性能和普及到一程度後，要再提升用戶體驗及利潤就要從整合硬件、軟件和服務著手；而Tim Cook早在2012年就已開始計劃這些服務。

結果而言Tim Cook的策略是大成功，2020年蘋果旗下各項服務的營收超過530億美元；有分析師估計蘋果的服務部門折合價值約7500億美元。

4. 力推中國市場

Tim Cook是十分有國際視野的經營者，在位10年其中一個重要策略就是大力在中國市場投資。蘋果在中國的專門店由最初的兩間發展到現時超過50間。而中國市場也確實給蘋果帶來了巨額回報，在中國地區的利潤由2010年只佔全部收入2%，到2021年現已超過50%。

不過對香港人而言，蘋果產品在中國內地供應增加，也就代表香港的蘋果產品炒價大大減少，對此是有人歡喜（用家）有人愁（炒家）了。

5. 高度重視客戶私隱

Tim Cook在為蘋果創造商業價值的同時，也十分注重企業社會責任，例如在保護用戶隱私上就相當著力。例如在iOS14.5中蘋果修改了AppTrackingTransparency 政策，所有App想獲得用戶的廣告識別碼（Identifier for Advertising，IDFA）前，都必須以彈出式視窗來請求許可。

6. 推動環保經營

雖然從產品表面或許看不出來，但其實生產智能產品會產生大量污染；曾經的蘋果是數一數二高炭排放量的企業；但Tim Cook上任後大力推動減碳和環保生產、經營，如今的蘋果已是最環保的科技公司之一。蘋果更承諾在2030年將旗下所有產品都達至碳中和。

7. 推動慈善事業

Tim Cook上任之後大力推動公司的慈善事業；推出許多和員工協力的慈善政策，如「員工捐幾多，公司跟住捐幾多」等。另外，蘋果員工去為慈善組織做義工時，蘋果也會按照該時數捐款給慈善組織，這些慈善政府在絕大部份企業中都不常見。

或者真的可以說在創意、創新產品上，Tim Cook不如Steve Jobs，但一來這受手機發展空間有限所致，二來Tim Cook亦沒有要和Steve Jobs比拼創意；而是要將Steve Jobs開創出來的時代拓展、發揮到極致，而從蘋果現時的市值便可知道Tim Cook在這件事上做得非常之好。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

同場加映：Switch／PS4／PS5／PC／遊戲發售日｜剛過去7、8雖然是暑假檔，但也沒有太多重量級新作推出，算是相對靜局的一段時間；到9月開始家用機市場終於開始比較多遊戲了，以下整理9月份Switch、PS4及PS5的主要遊戲發售時間表。



按圖放大9月Switch PS期待遊戲推介👇👇

+ 12

餘下內容請睇全文：破曉傳奇／死亡擱淺導演版／Wario 9月Switch PS期待遊戲推介