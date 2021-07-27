東京奧運賽事激烈，有「193劍神」之稱張家朗（Edgar）成功代表香港「刺」下一面金牌，即時人氣爆燈，Instagram急升至28.3萬位追蹤人數！對於張家朗的印象，難免是一身的劍擊服，不過如果細心看劍神的IG，就會發現他私生活的一面如此可愛！這麼喜愛波鞋以及當一位貓奴，他更加紋身以證奧運奪冠的決心！



東京奧運中，張家朗奪得港隊在奧運劍擊的首面金牌。（IG@cheungkalonggggg）

【1】奧運紋身

大家對於張家朗的印象是不是劍擊服呢？脫下劍擊服的張家朗，如果細心看他IG的私服照，就會發現他右手臂紋上了奧運五環標誌的紋身！

張家朗的右手臂上，有一個奧運五環紋身。（IG@cheungkalonggggg）

「193劍神」之稱張家朗在林大輝中學讀Form 4時，毅然休學做全職運動員。雖然父母都是昔日籃球運動員，不過最初都難以接受，但慢慢被張家朗的堅持而打動，就與他約法三章不能偷懶、必須在兩年内創下好成績！ 2017年張家朗獲得東京奧運的參賽資格后，就在右手臂後方紋上奧運五環，藉此紀念具有意義的一刻！

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