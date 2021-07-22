2021香港動漫電玩節（ACGHK 2021）將在7月23至26日一連4天於灣仔會展舉行。每年動漫展都美女雲集，昔日不少動漫女神爭妍鬥麗，迷倒一眾宅男。不過經過了這麼多年，她們各有發展，有人轉行做KOL，又有人為豪門生子，但到最後要自食其力。



梁洛施曾擔任2005年第七屆香港漫畫節 & 香港電玩展。（香港動漫電玩節ACGHK@YouTube頻道截圖）

【1】梁洛施

2005年梁洛施年紀輕輕只有15歲，就成為第七屆香港漫畫節 & 香港電玩展的代言人，可見她的青春可人極具吸引力。

周秀娜曾經為《龍Online》代言更唱出主題曲，又拍MV！（《龍Online》主題曲MV截圖）

【2】周秀娜

在周秀娜未紅之前，原來曾經於2004年動漫節的第一屆 Game Girl大賽中奪得亞軍！當時更加有報導指她是「翻版樂基兒」，因而開始被受關注！

過去動漫展青春回憶，有過不少女神的身影，雖然動漫女神可以整旺現場氣氛，不過動漫展就曾經因此而封殺一位女神，禁止她踏入會場！哪位女神被封殺？昔日7大動漫女神的去向如何？【點圖放大】

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一年一度的電玩界狂歡節慶第二十二屆香港動漫電玩節 (ACGHK 2021) 將於 7 月 23 至 26 日一連四日假香港會議展覽中心一號展覽廳舉行。大會於7月6日舉行網上新聞發佈會，率先公佈了 ACGHK 2021 最新安排及重點項目：

15張圖了解ACGHK2021有咩玩（點圖放大）

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