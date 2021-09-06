iPad Mini 6將公布，新TouchID功能、窄邊框、超薄機身等，盤點8大升級重點！預計9月中Apple Event發布會中，iPhone 13相信是最多果迷注目的主角吧。不過其實相對有傳今年內推出的iPad Mini 6才是不少果迷期待的新作。



今年iPhone 13、Apple Watch 7、AirPods 3相信將會是9月Apple Event發布會的主角，不過早前有不少消息傳聞指今年尾Apple將會舉行多個發布會，除了9月的iPhone發布會外，10月及11月都會舉行Apple Event，很大機會排隊公布新MacBook Pro、Apple Silicon M2晶片i等，當中新iPad Mini 6更是不少果迷非常期待的新品！

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有傳iPad Mini 6的設計會以新iPad Air的設計作藍本。（網上設計圖片）

今次就整合近期有關iPad Mini 6的8大升級傳聞，當中包括外表、新功能、推出日及售價等。下文總結當中3大傳聞。

iPad Mini 6傳聞1全新外型



新一代iPad Mini 6，全新設計的外型早已流出，更大的屏幕、更窄的邊框，設計就有點新版iPad Air的影子。早前更有iPad Mini 6的保護殼模具流出，更可以確切看到新設計。而且機身體積為206.3 x 137.8 x 6.1mm。

因為受惠於更窄邊框的設計，就算機身size沒有加大，屏幕亦都拉大，有傳屏幕將會由現時7.9吋，拉大至8.3至8.9吋之間。

iPad Mini 6傳聞2.1TouchID整合電源鍵



雖然傳統的圓型Home鍵在這一代iPad Mini消失了，可是仍會將TouchID設在Power鍵上，有如新版iPad Air般。當用家手指一按下Power鍵，便可以同時為主機解鎖，十分方便。

iPad Mini 6傳聞2.2Volume鍵重新配值



根據最近流出的iPad Mini 6保護殼模具發現，以往設在機身右邊的音量鍵將會更改擺位至機頂位置。

iPad Mini 6傳聞3.1Smart Connector



為了與新版iPad Air及iPad Pro睇齊，將會在機背設有Smart Connector，相信會推出相應的鍵盤保護殼。

iPad Mini 6傳聞3.2轉USB Type C



改為新版iPad Air的機身設計後，有人估計可能會將Lightning改為USB Type C插口，不過到現時仍未有太多確切的消息流出。

更多iPad Mini 6 8大傳聞可參看下圖詳解👇

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同場加映：新一代 iPhone 13 的功能、規格傳聞在網絡上火速傳播，最近更有其正式命名的傳聞、以及有關通話的神秘功能被公諸網上！

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