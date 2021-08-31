iPhone 13 功能傳聞｜來到 9 月，又是即將迎來新一代 iPhone 的日子，雖然有指 Apple 今年再度收緊對流出資料的限制，但關於新一代 iPhone 13 的功能、規格傳聞仍然在網絡上火速傳播，最近更有其正式命名的傳聞、以及有關通話的神秘功能被公諸網上？



iPhone 13 將加入衛星電話功能、無網照可通話？

除了屏幕、相機鏡頭的可預期改進之外，一向對 Apple 供應鏈消息把握十足的分析師郭明錤 Ming-Chi Kuo 早前就投下一枚有關 Apple 新功能的「震撼彈」。

郭明錤指出 Apple 將在 iPhone 13 內採用 Qualcomm 製作的 X60 基頻晶片，而此晶片除了將為 iPhone 13 提供 4G／5G 的網絡連接功能之外，更可以與低軌道通訊衛星進行連接－亦即是俗稱的「衛星電話」功能，即使用戶身處沒有 4G／5G 網絡訊號的地帶，依然可以利用 iPhone 13 進行短訊收發甚至語音通話。

以往的衛星電話被廣泛用於極地或軍事用途，以確保在偏遠地區仍然可以保持聯絡，但由於電池以及接收天線的設計關係，衛星電話的外型通常都比較累贅，如果 iPhone 13 真支援衛星通訊，將可能一改衛星電話的刻版印象（圖 Explorersweb）

綜合 Apple 的慣例以及網上的消息，Apple 將會在 9 月 14 日舉行新品發布會，屆時將會正式帶來新一代 iPhone，而如果各位還在糾結新 iPhone 應該命名為「iPhone 13」還是 iPhone 12s，最近在中國大陸廠房流出的一張圖片應該可以說明一切。

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同場加映：消委會12款USB快充火牛實測、2款過熱停機 附5個安全使用貼士



消委會USB充電器評測｜由於 USB 技術的發展越發成熟，近年的手機、電腦都開始統一使用 USB 介面進行供電，而比原廠單輸出火牛更方便的多輸出副廠火牛／充電器應運而生，同時輸出水平亦越來越大、引發更多安全疑慮，是以消委會最近亦找來市面的 USB 充電器進行測試。

消委會最近就聯同機電工程署測試了共 12 款市面仍然有售的 USB 充電器，雖然全部都沒有即時危險，但其中有兩款就出現過熱停機的情況，如果用戶使用不當，或有機會釀成慘劇。在消委會報告中，就列出了 5 個 USB 充電器的安全使用貼士，大家可以先參考一下👇👇👇

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按此繼續閱讀：消委會 12 款 USB 充電器評測各型號資料