iPhone 13來了！Apple Event蘋果秋季發布會2021 終於正式公布，每年大量果迷引頸以待的大事，預計iPhone 13成為今次發布會的主角外，還有不少注目的新產品推出！《香港01》記者就已經收到Apple的邀請函，9月15日凌晨與各位果迷們一起見證iPhone 13以及其他新產品的曝光。



就在9月7日香港時間晚上突然收到Apple發給傳媒的邀請信，邀請大家於美國時間9月14日早上10時（香港時間9月15日凌晨1時），舉行今年最大型最重要的Apple Event蘋果發布會，到時將會可以於Apple官網或Youtube官方頻道觀看直播。

Apple Event蘋果秋季發布會將於美國時間9月14日，亦即香港時間9月15日凌晨1時舉行。屆時大家一同看直播。（Apple）

We’re California Streaming on September 14th. See you real soon. 🏞 #AppleEvent pic.twitter.com/OjOvJFXlHd — Greg Joswiak (@gregjoz) September 7, 2021

Apple官方邀請函隱藏玄機

就在邀請函上設有一個螢光的蘋果logo，中央背景就是一個全天空粉紅色的Magic Moment時間，難道真的會推出這個粉紅色iPhone 13？另外這個螢光的蘋果logo，會否又代表iPhone 13將會有新拍攝功能，可以拍攝出這種螢光的特殊拍攝效果？

新預計iPhone 13外，還有其他相關的新產品，包括Apple Watch series 7以及AirPods 3等，大都不少果迷期待。雖然iPhone 13、Apple Watch series 7以及AirPods 3還未正式公布，但早已流傳出不少新產品的傳聞消息。下文立刻為大家盤點各項新產品暫時已知的傳聞消息。

👇👇👇按圖放大看 iPhone 13 最新傳聞總匯👇👇👇

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