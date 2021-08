Back to school 2021 U-Mac Program,M1 MacBook、iMac、iPad Pro學界教育優惠,而且更可以利用消費券購新機!|一年一度各大專、大學的Back to school購MacBook、iMac及iPad惠優又回來了。今年Apple推出的M1晶片,效能比以往大幅加強,更吸引一眾學生、教職人員換新機。最吸引是,就連最新的iMac 24吋都有得揀,減幅最高更達二千六百多元,十分抵玩!



每一年HKT都會為多間大學推出U-Mac Program,學生或教職員購買Apple的MacBook、iMac或iPad都有非常高的折扣優惠,今年2021年當然亦不例外,而且就連好評如潮最新的M1晶片的MacBook系列及iMac 24吋系列都有得揀,由平幾百元至二千多元不等,非常抵買。而且可以利用Tap & Go、AlipayHK、WeChat Pay HK三種對應消費券的電子錢包購買,抵上更抵。

新M1晶片的MacBook及iMac系列都有得選擇,優惠最高平近二千多元。(網上截圖)

即睇U-Mac Program的各MacBook、iMac及iPad等教育優惠

更多額外優惠

除了有一大堆MacBook、iMac優惠外,還有更多非常抵的優惠。包括回收計畫、24個月分期。而且以Mox信用卡簽賬達指定金額或以上,可賺取額外高達5% CashBack回贈,還有 提供高達75折的優惠價購買AppleCare+,以延長MacBook的保養期至三年,並每12個月享有多達兩次意外損壞的保障服務。

13間大專院校推出U-Mac Program優惠計劃時間表

-香港城市大學 City University of Hong Kong (8月16日開始)

-香港大學專業進修學院 HKU SPACE (即將推出)

-香港浸會大學 Hong Kong Baptist University (即將推出)

-嶺南大學/嶺南大學持續進修學院 Lingnan University/Lingnan Life (即將推出)

-香港中文大學 / 香港中文大學專業進修學院 The Chinese University of Hong Kong / CUSCS (8月16日開始)

-香港教育大學 The Education University of Hong Kong (8月16日開始)

-香港恒生大學 The Hang Seng University of Hong Kong (8月16日開始)

-香港理工大學 The Hong Kong Polytechnic University (8月9日開始)

-香港理工大學專業及持續教育學院 The Hong Kong Polytechnic University College of Professional and Continuing Education (8月16日開始)

-香港科技大學 The Hong Kong University of Science and Technology (8月9日開始)

-香港公開大學 The Open University of Hong Kong (即將推出)

-香港大學 The University of Hong Kong (8月13日開始)

-VTC (8月9日開始)



同場加映:Studio A Back to school 8大優惠MacBook/iPad減近千元,多款 MacBook 和 iPad 都以優惠價發售。使用教育優惠價買指定產品,更會送 7合1 Hubs 或藍牙鍵盤。



Studio A Back To School 2021 優惠 MacBook/iPad 指定型號減近千元(只適用於門市取貨)