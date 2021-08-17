iPhone 13等7件新產品Apple Event推出｜預計9月Apple Event發布會將會有iPhone 13登場吧，而Bloomberg記者Mark Gurman最近就爆料，今年末多個Apple Event中將會包括iPhone 13外還有有多件新產品登場。



每年9月，都是果迷非常興奮的月份，因為Apple都會在這個月舉行Apple Event發布會（去年因疫情關係才延至10月舉行）。

今年預計Apple Event中主角應該都是iPhone 13系列，新手機雖然預算外貌不變，可是功能上大幅提升，無論屏幕、TouchID回歸，甚至相機拍攝質素提升。不過根據Bloomberg記者Mark Gurman最近爆料，今年末多個Apple Event中，除了iPhone 13系列外，將會有更多新產品公布。

今年Apple Event發布會預計都會是網上以視像舉行。（Apple）

👇👇即睇2021年末Gurman爆Apple Event將會有什麼新產品推出！👇👇

+ 3

7個2021年Apple Event 或將會推出新產品



iPhone 13系列

每年9月的Apple Event主角都是新iPhone，今年相信亦不例外。之前不少傳聞指新iPhone 13的外型與今代iPhone 12大同小異，但加入不少新功能，令吸引力大增。如換上新屏幕、屏下指紋、相機升級等。下文有更多iPhone 13的升級重點。

👇👇即睇iPhone 13系列升級重點👇👇

+ 10

AirPods 3

傳了近一年的AirPods 3，終於今次Apple Event上現身。基本上設計與AirPods Pro同出一徹，雖然沒有了ANC（主動降噪）功能，但還加入一些新功能，以及售價更平民化。

👇👇即睇AirPods 3升級重點👇👇

+ 3

Apple Watch series 7

基本上每次與新iPhone一同推出的Apple Watch 7，今代有傳不單換上新貌，而且屏幕質素再度提升，而且還很大機會加入「血糖監測」功能等，對於著重健康的果迷用家，相信更是非常吸引的升級換新錶的理由。

新設計iPad mini 6

同樣傳足一整年的新設計版本的iPad mini，改以如iPad Pro或新iPad Air的窄邊框設計的8.6吋屏幕，而且換上了最新Apple A14晶片及USB Type C端子，將迷你平板亦都更「專業」化。不過新機應該不會在今年9月的Apple Event上推出，反而會再可能之後第2場Apple Event登場。

入門版iPad或iPad SE

一向都是入門級的iPad系列，每年都會換上新處理器推出新一代，不過今年仍未見面，估計亦會在新版iPad mini 6、iPhone 13後的第2場發布會才會登場。相反，早前傳聞繼續沿用iPad mini設計的平價版的iPad SE，就估計2022年才會登場。

MacBook Pro系列

去年Apple公布M1晶片後，換上了新晶片的新MacBook、iMac效能得以大幅提升，今年有傳將會推出Apple Silicon升級版M1X（或M2）即將推出，而且同時會推出2款全新設計的MacBook Pro 14／16吋：換上新晶片、加入更多新端子、換上mini LED屏幕。不過相信新MacBook最快都要在今年末最後一場Apple Event才會登場。

👇👇即睇2021 MacBook Pro升級重點👇👇

+ 9

Apple新服務

每年Apple都會推出不同的新服務，如早年的Apple News、Apple TV+及Apple Arcade等，而且這類服務為Apple帶來十分大的收益。因此今年相信在9月的發布會中亦都會有新的服務推出，不過暫時未有太多傳聞會是什麼新服務還是舊有服務加強。相信不少果迷還是希望iCloud可以提供更多免費容量吧。