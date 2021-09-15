Apple發布會｜iPhone 13新意欠奉 連登仔批五宗罪｜iPhone 13新機一公布，連登討論區例必有人出po插新iPhone落後無新意，這慣例可算是每年Apple發布會後的年經樂事，以下一起來看看正反雙方意見，可能會比發布會本身更有趣，亦能客觀審視各代新iPhone的不足。



網民對iPhone 13 反應冷淡欠缺討論，MEME改圖都以恥笑機款沒變過為主。

有連登網民發文指，無法接受iPhone 13只是換色，增加了Android已起用多年的120Hz屏幕就當更新，誠意欠奉之餘亦無法帶動手機行業進步，只有iPhone死忠果粉才會被Apple玩弄。

連登仔批評iPhone 13的五宗罪

第1罪：屏幕仍然有瀏海

Android機已經做到曲邊芒無黑邊框的全屏，但iPhone只是將「M字額」瀏海（前置鏡頭組）縮細13%，做不到屏下鏡頭。而且120hz更新率在Android界已經玩了幾年，蘋果現在才拿來當賣點，失望。

iPhone 13 究竟有邊五樣「罪」令連登仔大呼失望？（點圖放）

網民列5大失望位▼▼▼

第1罪：屏幕仍然有瀏海

Android機已經做到曲邊芒無黑邊框的全屏，但iPhone只是將「M字額」瀏海（前置鏡頭組）縮細13%，做不到屏下鏡頭。而且120hz更新率在Android界已經玩了幾年，蘋果現在才拿來當賣點，失望。

第2罪：沒有Touch ID

網上曾吹風iPhone 13會加設屏下指紋解鎖。然而新機仍舊要繼續戴口罩人臉解Lock。傳聞是因為Touch ID涉及金錢交易，屏下指紋技術精度及保安未達標，Apple暫不考慮。

第3罪：藍牙繼續冇高清

Apple Music推出高解析度無損音樂，但幾款AirPods都不支援無捐傳輸，浪費了高清file。不少網民期待iPhone 13 會有跟進無線聽高清方法，可惜最終連AirPods 3都未見影。

第4罪：咁貴情願買相機

iPhone 13 幾款機的鏡頭都有改善，基本款式已經有光學防震，Pro Max仲有微距鏡。但有連登仔覺得為相機買過萬手機，不如直接買單反。

第5罪：Tim Cook帶動不了潮流

連登仔認為教主時代的iPhone 是知識分子愛戴的科技潮物，搶頭位也想盡快拿到手。由Tim Cook帶領的iPhone已成為打安全牌、實用大眾化機種，帶動不了潮流，也推動不了業界。

連登都有人撐iPhone 13

又不要講到連登是一言堂，全民罵Apple，也有人認為iPhone有它的好處及優點。



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換言之全iPhone 13系列將有10隻色，但除了轉新色外，還有新多新功能及新改變，一齊睇睇那8類用家，最應該馬上升級／買機用 iPhone 13！

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