iPhone 13 發布會｜蘋果新產品如 AirPods 3、iPad Mini 8 將於9月14號 10 a.m PDT（周二），即本地 9 月 15 日（周三）凌晨 1:00 a.m 舉行直播發佈會。本文將集中分析 iPhone 13 影相攝影方面７個升級傳聞。



機身比12更厚鏡頭凸出

外媒MacRumors流出疑似 iPhone 13 外型示意圖，可見iPhone 13 Pro的鏡頭組比 12 Pro 更大！



具體數據方面，iPhone 13的鏡頭凸出大約為2.51毫米，iPhone 13 Pro的鏡頭突出大約為3.65毫米，相比指下，iPhone 12系列鏡頭凸出在1.5-1.7毫米之間。更明顯的鏡頭凸出很有可能是因為Pro機型採用了更強大的光學防抖，普通機型可能因為加入LiDAR傳感器。

估計 iPhone 13 Pro 感光元件尺寸會增大、Zoom In 變焦倍率、大光圈都會提升。至於iPhone 13 背面看似跟12相同，但從機邊角度看，整個鏡頭組更厚更凸出，相信全線機款拍照影相性能都會有所提升。

7張圖快睇iPhone 13 影相新功能整合（點圖放大）

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盡用夜攝長快門

每一次Apple發佈會的預告圖都內藏小秘密，比如圖中如霓虹光管的蘋果logo，極有可能與iPhone 13 的新影相功能：天文拍攝模式，可以收細光圈、以長快門拍攝星軌。

長快門Light Painting

Apple發佈會預告圖常藏有秘密，今年的霓虹光管蘋果logo，極可能暗示新機活用夜拍長曝光功能，可控制快門玩Light Painting 光繪。

人像模式拍片都用到

有傳iPhone 13 還會將人像模式虛化背景的功能擴展到拍片時使用，名為人像電影模式「Cinematic video」，將是拍片愛好者福音。

同場加映： iPhone 13 規格／功能傳聞重點詳細👇👇👇

除了影相方面的新功能，iPhone 13還有大量新規格、功能傳聞，以下《香港01》科技玩物記者就集合了近日最多人議論的 iPhone 13／12s 的傳聞重點，讓大家從「大預言」中看到新 iPhone 的輪廓，按圖放大看：

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全文：iPhone13/12s有天文攝影模式?Mini 款還在? 15項新設計傳聞整理

上星期就可以知道以上種種新功能均為傳聞，一切還是以 Apple 的官方公布為準，不用等多耐，大家引頸以待9月15日的蘋果新產品發佈會。