【Apple發布會2021/iPhone 13 Pro Max/iPad Mini/Apple Watch】Apple今日（15日）凌晨完成「California Streaming」的新品發布會，當中iPhone 13系列、Apple Watch Series 7 以及全新的 iPad mini 6等新產品也終於亮相！劉志剛（Lo哥）接受《香港01》科技玩物頻道訪問，分析哪款產品最有機會炒得起？



（APPLE發布會截圖）

粉色系新色

一年一度的 iPhone 13終於亮相！其中iPhone 13/Mini的新色--粉紅色，望上去似是近期女性熱愛的淺蝦肉色，相當令人心動。另外Pro/Pro Max的天峰藍色，亦清雅高貴。不過最意想不到，就是iPad mini 6竟然都推出粉紫色的新顏色，糖果感十足，充滿可愛感，相信留住一眾少女果粉！

今次Apple 新品驚喜一眾果迷，例如Apple Watch Series 7全新的「動L」錶面都是驚喜位！如果想爭先入手，立即了解所有型號顏色、預訂日期、發售日、容量及價位，即看懶人包！

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去年iPhone 12系列推出，當日先達回收價，與不少賣家的預期價位有點落差。未知Lo哥對於今次新品有什麼觀點？預計哪部機的回收價有最多的水位呢？Lo哥竟然認為今年突破不了：「炒就無得炒！」

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最後先達回收價幾多，實在要視乎當日的供求狀況，如果有意入手的真買家，建議及早預訂新機，早買早享受！

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