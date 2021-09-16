Apple 發布會 2021 在一片靜默中完結，今年的討論程度比以往更低，原因當時是發布會重心的 iPhone 13／iPhone 13 Pro 驚喜不足。亦因於此，今年的發布會後最受關注的，竟落在 iPad mini 6 身上。新的設計和升級硬件後，iPad mini 6 吸引力的確提升不少，但比較 iPad 9 和 iPad Air 4 的話，哪一款更適合你呢？



iPad mini 6 最新晶片加持

首先最直接的比較就是硬件上，3款 iPad 都各自使用不同的仿生晶片，iPad mini 6 用上和 iPhone 13 一樣的最新 A15 Bionic，而 iPad 9 則採用較舊的 A13 Bionic，雖說一分錢一分貨，但仍有不少人諗為 iPad 9 的硬件有「清貨」的感覺。話雖如此，iPad 9 的硬件對於普通用家，則主要用來睇片上網的話，已足夠有如。

螢幕反映價錢？

iPad mini 6 和 iPad Air 4 同樣使用 Liquid Retina 螢幕，原色調顯示﹑寬廣色域顯示等都令顯示畫面的質素比 iPad 9 出色很多，因此如果會用 iPad 繪圖或對螢幕色調要求較高的話，Liquid Retina 螢幕的兩款 iPad 會較為適合。而記者最驚喜的是，iPad mini 6 的螢幕拉大到 8.3''，但仍保留一手掌握的特點，令其在 iPhone 13 Pro Max 和 iPad Air 4之間取得明確的定位。

技術普及趨勢

和 iPhone 不同，iPad 大多使用數年時間，比較少每代更換，因此記者認為一些重要的技術配置是用家入手前需要留意的。3 款 iPad 中，只有 iPad mini 6 支援 5G 流動網絡，如用家會在 iPad 放 sim 卡的話，就要看自己將來有沒有使用 5G 的需要。同一個原因下，使用 UCB-C 接口﹑支援 Wi-Fi 6 的 iPad mini 6 和 iPad Air 4 會比較適合使用年期較久，而且希望機能不要太快落後的用家。

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CP值才是王道？

3 款機中，iPad 9 明顯是衝住 CP 值而來，64 GB Wi-Fi 版售 $2,599，在這硬件下仍算是高 CP 值之選。對於用途比較簡單，只是想在床上使用一部螢幕較大，又穩定的平板煲劇的用家，iPad 9 的價錢應該比其他兩部吸引。因此，用家必須了解自己的需要，再從功能﹑價錢等分析那哪一部才更適合自己，如果買了功能豐富但原來自己用不著的話，那也只是浪費。

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