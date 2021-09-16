iPhone 13 Pro/Pro Max螢幕、相機大升級　120Hz、微距吸引度MAX

撰文：GQ Taiwan
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終於 ！經過幾個月的傳聞，iPhone 13 來了。在15日香港凌晨開始的線上發表會，Apple推出的新款手機一如往常成為年度最受期待的智慧手機，也與前一代的四款分類展出iPhone 13s：iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max。

在設計上，除了顏色多了好幾種，瀏海面積小了一些，iPhone 13 與 iPhone 12 相比幾乎沒有變化。但是如果有甚麼特別值得一提的，就是螢幕與手機的效能都得到極佳的提升，我們來看看有哪些重點。

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更逼真又流暢的螢幕動態顯示，豔陽下都可以讀

如果你在過去幾年一直關注科技新聞，那麼你就會知道螢幕不只是解析度重要，高更新率(Refresh Rate )的螢幕更是iPhone鐵粉的請求，高更新率最顯著的例子就是電玩畫面的流暢度，或是在太陽光下你不用瞇著眼睛也可以看清楚畫面，而過去兩三年來，Samsung與Google Pixel的頂規智慧手機通常在這方面都優於iPhone。

iPhone 13終於聽到鐵粉的祈禱，iPhone 13 Pro 和iPhone 13 Pro Max 搭載的是120Hz超級視網膜 XDR版本的OLED螢幕，也就是更新率從 60 Hz 大幅提高到 120 Hz， 所以瀏覽會更流暢，頁面滾動得更快，所以之前Instagram滑太快就會卡住或模糊的毛病獲得了解決。

其實要達到這點不是只是更新率問題，升級當然還會影響耗電量，這在擁有更高螢幕更新率的競爭產品上極為明顯，但是根據英國GQ科技專欄的分析，這次iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max都有備而來，為了不消耗太多電量，頻次會根據顯示的是動畫、影像或文字進行調整，所以降低了競品容易耗電的問題。此外Super Retina XDR 技術在此次更新後，你在陽光下看手機就不必一直用手遮陽光或瞇著眼睛看。但很遺憾的，iPhone 13 mini 和 iPhone 13 在刷新率方面依然維持前一代規格的60HZ，儘管現在競品很多都是 90 Hz起跳了。

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相機超強鏡頭對焦與變焦轉換

現在很多導演都開始用iPhone拍微電影與電影，而 iPhone 13 系列更是在於滿足使用者拍攝影片的需求，其原理挺複雜，但是簡單來說，基本上iPhone 13 和 13 mini 具有適用於廣角和超廣角鏡頭的雙鏡頭系統。至於 iPhone 13 Pro 和 13 Pro Max？它們具有適用於廣角、超廣角和變焦鏡頭的三鏡頭系統。全面進行了許多更改，這樣讓即使在周圍光線不足的尷尬環境下，也能捕捉清晰明亮的照片。任何新 iPhone 都是這種情況，但無論你喜歡使用哪種鏡頭，這次你都應該看到更一致的性能。這次iPhone 13相機中最令人印象深刻的新功能是拍攝影片的電影模式 (Cinematic Mode )，它對模糊、光源不佳的鏡位提供了背景光源加強與動態對焦切換。因此，你可以拍攝時調整前景與背景的對調，而無需停止錄製並再重新開始。

此外，iPhone過往拍照時與競品如三星、華為比較時還有一個問題，也就是很長Lag，而且Lag還蠻久的，甚至兩三秒，這次Apple的工程師捲起袖子卯起來幹來了，創造出一個更穩固的拍照元件模組，徹底解決Lag問題。此外iPhone 13 Pro 和 Pro Max 的照片傳感器具有 77 毫米長焦鏡頭和 x3 光學變焦、而且雙光圈模組分別包含f / 1.8 的超廣角與和 f / 1.5 的廣角鏡頭。值得稱讚的還加設了微距離拍照模式，讓你可以在距離物體 2 公分的距離拍攝細節非常清楚的照片。最後，iPhone 13 Pro 的三個傳感器都同時支援夜間模式。

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最後，我們附帶提醒一下，iPhone 13也是史上最環保的系列。所有 iPhone 13 機型的組件都使用回收的金、錫和稀土元素。最重要的是，iPhone 13 Pro 外殼也使用再生塑料，而且 Apple 已從每部手機的包裝中去除外層塑料包裝。所有這些都是為了實現其到 2030 年實現零排放的真正雄心。智慧手機產業鏈現在已經是全世界最碳排放最嚴重的問題，我們希望看到更多競爭廠商效仿這一目標，而不是只想再複製Airpods成功傳奇。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：鏡頭黑科技到底要用來做什麼？「兩個重點」告訴你 iPhone 13 螢幕與相機做了那些升級？又好在哪裡？】

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