iPhone 13 型號選購指南｜Apple iPhone 13 系列在今日（9 月 17 日）晚上 8 時起開始預訂、並於 9 月 24 日正式公開發售。今代雖然被不少人評為突破欠奉的一代，但仍然不礙其成為史上最強 iPhone，故預料一樣有捧場客，然而四部 iPhone 13 在規格上拉近不少，不同類型的用家在選擇新機時該考慮甚麼因素？以下就為大家提供幾個方向參考。



9月17日Apple Store預訂iPhone 13攻略👉iPhone 13／13 Pro Max首日入手 搶機必學5個技巧（附直購連結）

iPhone 13 系列四機規格、售價列表

如果細看今次 iPhone 13 系列的規格資料，不難發現今次最高階型號、即 iPhone 13 Pro Max 的功能對比上代的進步其實最少，反而一些在上年度 iPhone 12 Pro Max 上才有的功能，在今代卻下放至全個系列，換言之在用家的角度而言，今代各機的距離有所縮窄、同時亦更難抉擇。不過要想入手一部適合自己的新機，其實可以循以下方向思考，按自己的需要選購最適合的 iPhone 13 系列機種。

iPhone 13 系列揀邊部？5 大範疇比併

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【1】機身顏色

對於「外觀先決」的朋友，由於今代 iPhone 13 在設計上對比 iPhone 12 並不大，真正需要考慮的應該就是 iPhone 13 系列在新顏色上的選擇。

首先在 iPhone 13、13 mini 方面，今代最新的顏色為粉紅色，其色澤比起傳聞中的更淡、更接近從前的玫瑰金色，除了可能吸引女性用戶之外，即使男士用上手都未必會感到太過突兀；而在 iPhone 13 Pro、Pro Max 方面，新的「天峰藍」就取代了上一代的「太平洋藍」，色系上沒有改變，但今次的「天峰藍」就更淡，感覺上較為清新。

【2】屏幕規格

iPhone 13 的屏幕在尺寸上繼續保持 iPhone 12 時的陣容，分別為：iPhone 13 mini 的 5.4”、13 以及1 13 Pro 的 6.1” 以及 13 Pro Max 的 6.7”，清一色為 OLED 材質，不過 Pro 與否的型號選擇就會關乎屏幕的亮度以及更新率。

iPhone 13 及 13 mini 的亮度最高為 800nits，而 iPhone 13 Pro 及 13 Pro Max 的最高亮度則為 1000nits，理論上，屏幕光度越高，其「抗光能力」就越強，即在太陽底下更容易看到屏幕上的內容。

屏幕更新率則是選購今代 iPhone 13 時重要的考慮因素，事關只有 iPhone 13 Pro 及 Pro Max 才支援最高 120Hz 更新率的 ProMotion 屏幕，而 13 及 13 mini 則保持在舊式的 60Hz 更新率；更新率提升 1 倍後，連帶介面的操作感覺都會爽快得多，對於追求體驗的用戶而言，iPhone 13 Pro 或 Pro Max 可謂必選。

【3】規格、效能

今代 iPhone 13 全系列採用 Apple A15 Bionic 處理器，基本處理能力一致，但值得留意的是兩部 Pro 型號都採用 5 核心 GPU 以及 6GB RAM，而 iPhone 13 及 mini 則只有 4 核 GPU 以及 4GB RAM。

如果只是玩玩遊戲，iPhone 13、13 mini 的處理能力絕對足夠，但如果有拍片、剪片等創作需要，iPhone 13 Pro／Pro Max 就有更大優勢。

【4】電池續航力

iPhone 13 系列的電池容量依然是「越貴越大」，其中 iPhone 13 Pro Max 就提供歷年 iPhone 的最強續航力，而較為有趣的是，即使 iPhone 13 mini 的續航力仍然是今個系列最低，Apple 官方所提供的數據顯示它的運作時間仍然會比上代的 iPhone 12 Pro 還強。以下兩圖就為大家提供 Apple 數據作比較：

【5】相機鏡頭

雖然 Apple 將 iPhone 13 系列的拍攝功能重點大幅度地放在「電影模式」之上，但今代的拍攝硬件其實有相當大的提升，尤其是上年度只有 12 Pro Max 用到的 Sensor-shift 防震鏡頭，今代就擴展至 iPhone 13 全系列，令 iPhone 13、13 mini 的拍攝性能上調、性價比大幅提升。

但如果想要玩到新的 3 倍光學變焦、以及新增的微距模式、夜間模式人像的話，就只能夠選擇 iPhone 13 Pro 或 13 Pro Max。

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