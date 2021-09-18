iPhone12系列減價清貨、Pro Max 最高減＄1500？優惠資訊持續更新

iPhone 12 系列減價｜Apple 最新的 iPhone 13 系列即將在 9 月 24 日正式公開發售，而新機上場，舊一代的 iPhone 12 亦要開始清貨，而由於 iPhone 13 這一代進步不大，就更顯得減價後的 iPhone 12 系列更為抵玩。

《香港01》科技玩物記者在接下來的時間就會為大家盯實各大零售渠道以及電訊商，務求讓大家可以更相宜價錢買到筍價的 iPhone 12 系列手機。

（最後更新日期：9 月 18 日）



【1】Apple Store － iPhone 12、12 mini 即減＄800

首先帶頭為 iPhone 12 系列減價的當然就是 Apple 自己，在 iPhone 13 系列發表後，Apple 網上商店已經第一時間將 iPhone 12 Pro 及 Pro Max 下架，並將 iPhone 12 及 iPhone 12 mini 的各個儲存型號減價＄800，最平價＄5199 就有交易，以下為大家提供價格列表作參考👇👇👇

【2】csl.－ iPhone 12 Pro、Pro Max 最多減＄2300

暫時在市場上看見減得頗多的就有電訊商 csl.，其在各大門市正進行信用卡減價優惠，憑 Citi 信用卡購買淨機，除了本身已經減低了的建議零售價外，將可獲額外的＄600 折扣，最高可以減足＄1500。

【3】The Club Shopping － iPhone 12 減＄1000

除了 csl.，同屬於 HKT 旗下的 The Club 網上購物平台，有部份 iPhone 12 機種都有價減，其中減得最多的為 iPhone 12，比起原價直減＄1000，比起於 Apple 官方更為優惠，但在落筆之時，已經有部份顏色顯示缺貨，各位欲購從速。

【4】中國移動－減價兼送 5G？

另一電訊商中國移動的網上商店都有 iPhone 12 系列淨機出售，價錢不減太多，同樣是＄800～900 的水平，但就勝在有 5G 卡、Apple TV+ 會藉以及超市禮券贈送，雖說是小恩小惠，但在買機時確實算是一個額外的優勢。

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