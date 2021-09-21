PS5 M.2 SSD升級攻略，附深水埗腦場格價｜PS5早前大更新，最令機迷關心的功能相信便是終於加入M.2 SSD外置硬盤的功能，方便玩家可安裝更多遊戲在機內。不過官方指引對M.2 SSD有不少限制，而建議的款式大都是近期較昂貴的高速版本。今次記者就示範安裝WD Black SN850 M.2 SSD步驟、測試速度，以及分析較便宜、速度稍慢M.2 SSD能否使用。



PS5每款遊戲至少都幾十GB，可是內存只得不足900GB容量，下載多幾隻遊戲都已經逼爆機。早前PlayStation終於推出最新更新，開放PS5外置M.2 SSD的支援，玩家只需要購買合乎規格的M.2 SSD，自行安裝後便可以直接將遊戲安裝在擴張M.2 SSD內。不過究竟有何限制？實測速度如何。

👇👇即睇PS5升級M.2 SSD步驟、限制及速度測試👇👇

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今次記者實測WD BLACK SN850 M.2 SSD安裝PS5，實測究竟打機速度如何。（林勇 攝）

PlayStation官方對M.2 SSD要求

介面：支援 PCI-Express Gen4x4 的 M.2 NVMe SSD (Key M)

儲存空間：250 GB - 4 TB

支援的大小：2230、2242、2260、2280、22110

大小 (包括散熱結構)

寬度：最多25mm

長度：30/40/60/80/110mm

厚度：最多 11.25 mm

循序讀取速度：建議 5500MB/s 或更高

插槽類型：Socket 3 (Key M)



坊間M.2 SSD選擇非常多，究竟應該如何選擇合乎PS5規格的款式？（林勇 攝）

平價慢速款也可用？

基本上PlayStation官方要求M.2 SSD不單需要有散熱片，還需要讀速達5500MB/s以上才可。市場上大部份較便宜的款式，大都只有3000MB/s左右，究竟能否支援？

其實不少外媒早已測試較慢較便宜的M.2 SSD，安裝後會出現警告字眼，但仍可使用，速度就比讀速達5500MB/s以上的款式稍慢20%左右，還可接受。可是PlayStation指如果讀速不達要求，可能對將來的遊戲會有影響（或許不能玩部份遊戲？）。所以記者就覺得只差幾百元，倒不如就買合乎標準速度的SSD，打機體驗更佳。

因為大部份M.2 SSD都沒有附散熱片Heatsink，需要自行另購，大約幾十元至百多元不等。（林勇 攝）

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