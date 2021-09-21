【神人自製手提PS4 Portable】日本人神人DxTerraria早前就將PS4解拆、購買配件及改良，變成一部可收藏於手提箱內，連螢幕的主機。最近他又公開大幅輕量化的新版本。
日本神人公開這部強化版的手提式PS4 Portable，表面看上去只有螢幕及手柄，非常小巧輕便。側面設置了開關掣，而後面亦只設置了最低限度的硬件，由神人自改、採購零件、再設計及配置。此部「手提機」當然就是連電源線都沒有了，使用一個14000mAh Li-ion電池來推動，能夠拿去戶外直接開機玩，非常神奇。
👇神人自製手提版PS4 Portable 比上次更輕便（點圖觀看）👇
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而且對比起神人製作的上一代手機箱版，今次此部更是由6.6kg大幅減輕至2.2kg，想想它已包含了螢幕及電池，技術真是相當厲害。不過今次這部機亦有一個缺點，就是不內置BD Drive，遊戲都是需要玩下載版本（像PS5 Digital版那樣）。
在Twitter就有人問製作者「賣幾錢？」這個大家都想知的問題，他回應說「賣5萬Yen的話應該會成為商機，不過這個製作是非賣品」。看來也是無法拿來取代買不到的PS5。
來源：DxTerraria
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