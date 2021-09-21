iOS 15 新功能不支援舊機｜Apple 在今日（9月21日）凌晨時份正式釋出旗下 iPhone 作業系統的最新版本 iOS 15，今次加入的新功能可謂相當豐富，而且舊型號至 iPhone 6s 都一樣可以更新，令 iPhone 用戶的升級意欲大增。

但其實 Apple 在發布系統的時侯，卻未有提及新 iOS 15 系統中有不少功能原來需要手機的硬件配合，一些舊型號的機種未能享受到全部功能。



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iPhone 6s 至 X 可升級 iOS 15、但至少 13 功能不能用

今次 iOS 15 的手機支援陣容相當強大，最舊連 iPhone 6s 都可以更新，不過由於有部份功能需要用到 A12 Bionic 處理器的性能，故未有搭載此處理器的手機 － 即 iPhone X 或之前的型號將未能使用全數 iOS 15 的功能，以下就為大家列出 iPhone 6s 至 iPhone X 即使升級 iOS 15 後都未能使用的新功能👇👇👇

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【❌所有新的 Wallet 功能】

包括遙距免匙解鎖汽車、智能家居門鎖等功能，在 iPhone 6s 至 X 等舊機上都未能使用。

【❌FaceTime 空間音訊】

舊 iPhone 用戶在視像通話時將不能根據他們面向的位置改變聲音來源方向。

【❌FaceTime 人像模式】

就如拍攝相片時的人像模式，可以將用戶的背景模糊化，但舊 iPhone 用戶將不能使用。

【❌即時文字／物件辨識】

iPhone 11 以後的新機在升級後於鏡頭遇到手寫文字（或稱「原況文字」）等都會觸發自動辨識功能，並可以在畫面上直接複製或進行撥打電話等操作，在 iPhone 6s 至 X 等舊機上都未能使用。

【❌原生語音辨識】

透過在手機內原生進行的語音辨識，iPhone 上的 Siri 在不連上網絡的情況下都可以運作，另外絕大部份的語音指令都可以獲得更快反應，預料會令新機與舊機之間的體驗差異加大。

【❌無限時持續語音輸入】

iOS 15 在新機上容許無限時的持續語音輸入，但即使升級後，於舊機上仍然保留了 60 秒的時限。

【❌互動 3D 地球】

在安裝 iOS 15 之後，可以在地圖中透過兩指縮放拉到宇宙外，以上帝俯瞰視角觀看地球，還能看見當中的海津深度、不同地形細節等，但就僅限採用 A12 或以後處理器的新機。

【❌沉浸式步行方向導航】

新版地圖中加入了 AR 形式的導航功能，在畫面中會加入不同的虛擬路標及方向指示，但同樣是新機專用；但如果需要類似功能的話，Google Maps 在 2 年前的舊版本已經有提供，舊機一樣適用。

【❌城市細節展示】

新機在安裝 iOS 15 後，可以在紐約、三藩市等特選城市的地圖中見到超精細的標示，例如道路、植被、地標等等，但可用城市不多，香港亦不在內，舊機用不到亦沒差。

【❌新天氣背景動畫】

新機在安裝 iOS 15 之後，在天氣 App 中會見到新版本的動畫展示太陽角度、多雲或降雨等天氣狀況，但舊機一律欠奉。

【❌快拍影片變焦】

在相片 App 長按快門鍵可以啟動 Quick Take 快拍功能，而在 iOS 15 中，iPhone 11 後的新機用戶可以在按實快門的同時向上／向下拉動手指以進行變焦，更方便單手操作，但舊機就用不到了。

【❌步行穩定度測量】

在 iOS 15 中，加入了步行平穩度測量的功能，但由於 iPhone 6s 及 iPhone 7 系列當中並沒有搭載相關的傳感器硬件，故即使升級 iOS 15 之後都未能使用此功能。

【❌空間音訊】

iPhone 6s 及 7 系列在機能上亦未能支援 AirPods Pro 及 AirPods Pro Max 的空間音訊，只能夠體驗到普通的立體聲體驗。

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