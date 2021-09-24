iPhone 13 Pro Max開箱天峰藍新色實機評測｜Apple iPhone 13 Pro Max系列今個星期正式推出，今代外表設計雖然沒有多大改變，可是加入新顏色天峰藍外，還加入不少好玩新功能，包括120Hz ProMotion屏幕、超高性能的A15 Bionic晶片、超強拍攝功能、電影模式拍攝等，而且續航力亦得以大幅提升！記者天峰藍色新機入手後立刻開箱實測，看看新機多個升級重點，究竟值不值得果迷入手！



iPhone 13 Pro Max終於正式推出，新加入天峰藍顏色機身，雖然只是淡淡的藍色，可是卻比上代更特別，更搶眼。外表顏色不同，就連內涵都得以大幅升級。換上A15 Bionic晶片、屏幕效能進化、120Hz ProMotion屏幕，還有大量拍攝新功能，如Apple發布會重點「電影模式」、更強的長焦鏡頭、好玩微距拍攝等。記者就在正式推出前將新機入手，立刻為果迷詳細實測、玩盡各項升級重點。

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iPhone 13 Pro Max全新天峰藍色機身（歐嘉樂 攝）

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iPhone 13 Pro Max性能比上代大幅提升（歐嘉樂 攝）

重點1天峰藍新色機身

今次iPhone 13 Pro加入了全新的天峰藍色機身，在室內看到此淡淡的藍色看似低調，但拎出去使用時反而更鮮色，感覺更好看及搶眼。

重點2屏幕升級

今代屏幕比上代大幅升級，Super Retina XDR屏幕其中一樣最令用家留意的便是「M字額」終於收窄了，更窄的瀏海明顯打機、睇片時不會那麼礙眼。

另外，今代終於加入如iPad Pro的120Hz最高更新率，屏幕會因應內容（如文字或打機）、用家操作（手指撥速）而自動調節屏幕更新率，由10Hz-120Hz，可以讓用家有更好的舒適視覺享受，打機、上網、睇電子書時更爽，亦可更省電。

光度由上代的800nits，大幅升級至1000nits，如果觀看HDR相片或影片內容時更可以提升至最高1200nits峰值，令用家無論在室內或戶外都可以看屏幕看得特別清晰。

重點3超高效A15 Bionic晶片

換上了最新A15 Bionic晶片（6核心CPU＋5核心GPU），效能比上代提升不少，向方指尤其是GPU比上代A14 Bionic強50%！

利用Geekbench 5跑分實測，CPU單核心取得1723分、多核心取得4660，而且GPU更取得高達14089分，比iPad Pro 2020的效能不相伯仲。

記者就以《原神》遊戲作實測，以這款那麼「消耗效能的遊戲」，竟然可以維持60fps至少5分鐘以上（以往大約只可以頂2分鐘左右），之後就算跌幀都不太嚴重。可想到A15 Bionic的確強。

重點4鏡頭大幅升級

13 Pro鏡頭比上代12 Pro大幅升級：2倍或2.5倍（52mm）長焦距鏡頭升級至3倍（77mm）；廣角鏡由1.8光圈提升至1.6；超廣角鏡光圈亦由2.4提升至1.8，而且更加入自動對焦功能，更加實用。而且鏡頭內的感光元件亦都加大，官方指聚光能力提升92%，無疑影像可更出眾。

發布會中已指13 Pro或13 Pro Max加入2cm超微距功能，當用家將手機拉近想拍攝的物件時，便會自動因應距離來自動開啟微距拍攝功能，最近可近至2cm。任何東西的細節都可以拍攝出來。記者就測試拍攝花朵、錶帶等不同東西，都可以簡單拍攝出色的紋理或花蕊，非常厲害（只要補一點點光，就可以拍攝出大師級作品）。當然用家亦可以利用超微距來拍攝影片，可是因為超廣角鏡並沒有光學防震，如想拍攝微距影片就最好加上平衡器才好。拍攝亦加入了全新「攝影風格」，可以隨時轉換不同的色溫等的「攝影風格」拍攝，雖然轉變了整張相的風格及顏色，但與濾鏡不同，不會影響相中人物樣子顏色，都幾有趣。

以上正是4個升級重點，想睇更多可點按上方圖文詳細解說。



今代iPhone 13 Pro Max無異是改善上代iPhone 12 Pro Max的缺點、加強優點，如果已是iPhone 12 Pro的用家，或許只有提升續航力及電影模式拍攝這2個要點吸引升級。可是如果是iPhone 11或之前的用家，今代iPhone 13 Pro Max／13 Pro絕對是值得換機升級的一代，再戰多幾年！ iPhone 13 Pro Max升級建議

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