iPhone 13／13 Mini開箱實測、評測，續航力、攝力、鏡頭、A15 Bionic等8個值得升級理由！iPhone 13系列終於正式推出，雖然看起來好像只是小改款，可是無論是iPhone 13或iPhone 13 mini內裡都大幅進化。記者同樣新機已經入手，立刻開箱為大家實測及分析iPhone 13／13 mini當中8個值得大家升級的理由。



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淡淡的粉紅色iPhone 13 mini 新顏色相當討好（歐嘉樂 攝）

值得升級iPhone 13理由1

5色新機！粉色勁靚

今代iPhone 13同樣繼續大玩色系，尤其是全新的粉紅色及星光色（取代了銀色），記者特別對全新粉紅色印象猶新，因為其淡淡的粉色較為中性，絕不會「太少女心」，相信同時會吸引不少男性用家。而全新銀色的星光色，則是泛了點點黃的銀色，與以往的銀色有著很大的差別，同樣是非常吸引。

值得升級iPhone 13理由2

鏡頭大升級

全新1.7微⽶像素廣⾓相機，官方指正是iPhone雙相機系統之中歷來最⼤的感應器，聚光能⼒提升47％。超廣⾓相機配備全新感應器，影像的陰暗位呈現更多細節，減少雜訊。而且官方指因為A15 Bionic處理器更強大的關係，拍攝相片的質素甚至比iPhone 12 Pro Max更出色。

值得升級iPhone 13理由3

相機防震更出色

廣⾓相機同時備有隨iPhone 12 Pro Max感應器移動式光學影像防震技術，在手持拍攝影片時大幅減少因移動、手震而令影片晃動。

值得升級iPhone 13理由4

屏幕亮度提升

800nits。並能呈現震撼入迷的HDR相⽚及影⽚體驗，屏幕更可把亮度推⾄⾼達1200nits。

iPhone 13瀏海明顯收窄不少，令屏幕可視範圍增加。（歐嘉樂 攝）

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