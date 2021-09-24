蘋果（Apple）新一代旗艦手機iPhone 13系列於9月24日正式發售！不同地區的Apple官網價錢都有不同，《香港01》科技玩物頻道記者就以今天匯率，比較多個國家地區的iPhone 13 128GB、iPhone 13 Pro Max 256GB的售價，找出最平的國家地區TOP 10！沒想到香港售價竟然是全個亞洲區最平！



iPhone 13系列發售第一天，iPhone 13 128GB、iPhone 13 Pro Max 256GB這兩款型號都相當搶手，記者就以此作比較，並參考中國內容、香港、台灣、韓國、日本、泰國、阿聯酋、美國、加拿大、瑞士、馬來西亞的官網價格，以當日匯率得出港幣價值，找出最平的國家地區TOP 10！

👇iPhone 13 128GB最平國家／地區TOP10【點圖放大】👇

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👇👇iPhone 13 Pro Max 256GB最平國家／地區TOP10【點圖放大】👇👇

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如果想便宜入手 iPhone 13 或者Pro Max美國確實最佳選擇。不過沒想到香港的價格竟然全亞洲區最便宜的地區，實在意料之外！然而不同貨幣的匯率存有變化，會時上時落，所以國家地區Apple官方價值TOP 10只供參考。其實果迷們入手新機，最緊要買得開心就足夠啦！

同場加映：iPhone 13／13 Mini開箱評測｜續航力、攝力提升！8個升級的理由



記者同樣新機已經入手，立刻開箱為大家實測及分析iPhone 13／13 mini當中8個值得大家升級的理由。👇👇 iPhone 13／13 mini 開箱實測 8個值得升級理由！👇👇

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睇更多升級理由，即睇全文：iPhone 13／13 Mini開箱評測｜續航力、攝力提升！8個升級的理由

同場加映：iPhone 13 Pro Max開箱評測｜玩盡8個升級重點！120Hz、電影模式



記者天峰藍色新機入手後立刻開箱實測，看看新機多個升級重點，究竟值不值得果迷入手！

👇 iPhone 13 Pro Max 開箱實測 玩盡8個升級重點！👇

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