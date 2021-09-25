iPhone 13／13 Pro相機拍攝實測3大進化重點｜iPhone 13系列終於正式推出，今代雖然外表設計與上代沒有多大分別，可是內裡無論性能、拍攝質素等都大幅提升，而且更加入不少功能強大又好玩的拍攝功能。Apple亦指iPhone 13的拍攝質素比上代iPhone 12 Pro更出色。那究竟新iPhone 13／13 Pro拍攝質素有幾高？記者花了2天時間試拍，就拿一些成果讓大家看一看，究竟iPhone 13在哪些方面進化。



iPhone 13系列規格相機大升級

今代iPhone 13系列（iPhone 13／13 mini／13 Pro／13 Pro Max）相機鏡頭比上代大幅升級。iPhone 13／13 mini換上了全新1.7微⽶像素廣⾓相機，iPhone雙相機系統之中歷來最⼤的感光元件，聚光能⼒提升47％，大幅減少雜訊，影像效果更明亮。廣⾓相機同時擁有如iPhone 12 Pro Max移動式光學影像防震技術；超廣⾓相機則配備新感光元件，陰暗位呈現更多細節，同樣大幅減少雜訊。

而iPhone 13 Pro／13 Pro Max則配備全新超廣⾓、廣⾓及長焦距相機，在任何光線下都能拍攝出色的相⽚及影⽚：超廣⾓相機具備更⼤的F1.8光圈及全新⾃動對焦感應器，聚光能⼒提升92%之多；廣⾓相機具備更⼤的F1.5 光圈，以及我們歷來最⼤並配備全新 1.9 微⽶像素的感應器，聚光能⼒提升2.2倍；全新長焦距相機具備77mm焦距、3倍光學變焦，影相及拍⽚構圖可更緊湊。

iPhone 13 Pro／13 Pro Max的鏡頭組比上代稍大稍厚（歐嘉樂 攝）

升級重點1 微距拍攝（13 Pro／13 Pro Max專用）

iPhone 13 Pro及13 Pro Max超廣⾓相機新加入微距拍攝功能，最近對焦距離可近⾄2cm，配合新加入的⾃動對焦系統，連最微⼩的細節都捕捉得到。Apple指微距拍攝同時適⽤於影⽚攝錄模式，包括慢動作影⽚及縮時攝影，不過因為超廣⾓相機並沒有防震功能，如想拍片就最好加手持防震器或腳架才影片不會「震到飛起」。

手持拍攝微距相片，最近對焦距離為2cm。最好有足夠光線拍攝效果會更好。（歐嘉樂 攝）

👇👇利用iPhone 13 Pro Max 微距試拍效果👇👇

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升級重點2 夜拍暗景質素更高（13／13 mini／13 Pro／13 Pro Max均提升）

因為iPhone 13、13 Pro的感光元件都比上代增大，而且光圈亦加大了，拍攝時可以容許更多光線進入感光元件，影像不單可以更清晰，減低雜訊。另外，如利用「夜間模式」調校長時間曝光拍攝時，因為iPhone 13光圈、感光元件更大，曝光時間大幅減少，亦有更好的效果。

明顯夜拍效果比上代更出色（歐嘉樂 攝）

👇👇iPhone 13 Pro Max vs 12 Pro Max 試拍效果👇👇

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升級重點3 電影模式拍影片（13／13 mini／13 Pro／13 Pro Max均可使用）

iPhone 13、13 Pro系列都加入了電影模式拍攝影片，等於「人像模式」的拍攝影片模式，手機會自動計算主角位置而營造景深效果。因為自動對無變換（因應主角樣子來自動變換焦點），因為操作簡單，幾乎任何人都可以拍攝出電影效果，敘事更引⼈入勝。當然，拍攝途中或拍攝後均可變換焦點，亦可以完成拍攝後調整景深效果，包括散景效果的深淺，以及在影⽚中套⽤焦點的位置，亦都⽀援杜比視界 HDR 攝錄。

拍攝後可以利用自己手機來編輯影片中的對焦散景效果。（歐嘉樂 攝）

👇👇iPhone 13 Pro Max電影模式測試短片👇👇

👇👇其他iPhone 13 Pro Max拍攝試相 參考👇👇

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