Apple iPhone 13 電量／電池實測｜Apple iPhone 13 系列在 9 月 24 日正式公開發售，除了迎來新一輪的炒風之外，用家更關心的應該就是今代實際上手有何改進，以以下的電量實測結果應該可以讓各位有更具體的印象。



據 Apple 方面稱，採用 A15 Bionic 的新一代 iPhone 13 將提供歷來最強的電池續航力，在新機發售之後YouTube 頻道《Mrwhosetheboss》就找來了全系列的 iPhone 13 手機與其他舊代作品同場比併，結果 iPhone 13 系列的表現似乎比預期更好。

在今次的測試中，除了最新的 4 部 iPhone 13、13 mini、13 Pro 以及 13 Pro Max 以外，Mrwhosetheboss 又加入了 iPhone 11、12 以及 SE（2019）進行一系列操作，包括播片、遊戲等，作續航力時間比較。

為了測試可以更公平地反映實測情況，在測試開始前，Mrwhosetheboss 就首先將各機的屏幕亮度調成一致、以及確保各機的電池健康度同為 100％。（圖 Mrwhosetheboss@Youtube）

綜合測試結果所得，今代 iPhone 13 系列在電池續航力表現上的確如 Apple 所言般強勁，iPhone 13 Pro Max 的運作時間冠絕 歷代 iPhone 不提，就連電池容量最少的 iPhone 13 mini，在續航力表現上甚至能贏過上代的 iPhone 12，絕對足夠令人驚喜。



👇👇👇按圖放大看 iPhone 13 及其他機種電池測試比併詳細結果👇👇👇

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iPhone 13 Pro Max 及 13 Pro 在今次的電力測試中表現相當強大（留意 iPhone 13 Pro 的電池容量甚至要比 13 更細，但續航力卻比其更佳），除了要歸功於電池容量增大、A15 Bionic 處理器更出色的資源管理之外，Pro 及 Pro Max 上用到的可調節更新率的 ProMotion 屏幕亦應記一功，如果有「電量焦累」的用家，iPhone 13 Pro 及 Pro Max 相信會是更佳選擇。

今代的 ProMotion 屏幕在一般情況下可以將更新率降低至最低 10Hz，而較平價的 iPhone 13、13 mini 的屏幕則恆常保持在 60Hz，故一天累積下來會耗用更多的電力。

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