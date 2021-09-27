Apple iPhone 13 電量／電池實測｜Apple iPhone 13 系列在 9 月 24 日正式公開發售，除了迎來新一輪的炒風之外，用家更關心的應該就是今代實際上手有何改進，以以下的電量實測結果應該可以讓各位有更具體的印象。
據 Apple 方面稱，採用 A15 Bionic 的新一代 iPhone 13 將提供歷來最強的電池續航力，在新機發售之後YouTube 頻道《Mrwhosetheboss》就找來了全系列的 iPhone 13 手機與其他舊代作品同場比併，結果 iPhone 13 系列的表現似乎比預期更好。
在今次的測試中，除了最新的 4 部 iPhone 13、13 mini、13 Pro 以及 13 Pro Max 以外，Mrwhosetheboss 又加入了 iPhone 11、12 以及 SE（2019）進行一系列操作，包括播片、遊戲等，作續航力時間比較。
綜合測試結果所得，今代 iPhone 13 系列在電池續航力表現上的確如 Apple 所言般強勁，iPhone 13 Pro Max 的運作時間冠絕 歷代 iPhone 不提，就連電池容量最少的 iPhone 13 mini，在續航力表現上甚至能贏過上代的 iPhone 12，絕對足夠令人驚喜。
👇👇👇按圖放大看 iPhone 13 及其他機種電池測試比併詳細結果👇👇👇
iPhone 13 Pro Max 及 13 Pro 在今次的電力測試中表現相當強大（留意 iPhone 13 Pro 的電池容量甚至要比 13 更細，但續航力卻比其更佳），除了要歸功於電池容量增大、A15 Bionic 處理器更出色的資源管理之外，Pro 及 Pro Max 上用到的可調節更新率的 ProMotion 屏幕亦應記一功，如果有「電量焦累」的用家，iPhone 13 Pro 及 Pro Max 相信會是更佳選擇。
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