iPhone 13 Pro現貨買機攻略，必炒價、計盡電訊商上台最平最短約方法｜iPhone 13系列上星期正式推出，無論香港或其他地方都掀起搶機熱，尤其iPhone 13 Pro及13 Pro Max系列更被熱炒，現貨一機難求。不過，如果不介意上台出機的話，還有一些電訊商仍有現貨提供購買。記者就為大家格盡多家電訊商，看看哪一家計落最抵、又不需要簽長約立刻出機。



一向電訊商上台出機都未必是大家首選入手的途徑，始終要上台簽長約，加加埋埋雜費都不便直。不過今次iPhone 13 Pro、13 Pro Max比想像中還要熱賣，全城現貨一機難求。如想現時入手，除了挨炒價之外，最實在的方式便是上台出機，至少仍有不少電訊商仍有現貨以供選購。

而且如果識得揀、格價，平至9千多元就可以出機，仲要包一年Sim卡，隨時抵買過淨機。今次記者就精選4間電訊商，計算哪一家上台出機最抵玩，以及哪一間仍有現貨提供。

記者即日實戰前往不同電訊商格價及出機。（林勇 攝）

今次記者精選4家電訊商，包括中國移動、中國聯通、Sun Mobile以及香港寬頻，這幾家電訊商都主打平價月費計畫，而且部份門市仍有現貨提供，加上計落這幾家出機成本較便宜，亦都是推薦原因之一。

👇👇記者格價多個電訊商最抵出iPhone 13 Pro／13 Pro Max計畫👇👇

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同場加映：iPhone 13系列終於正式推出，內裡無論性能、拍攝質素等都大幅提升，而且更加入不少功能強大又好玩的拍攝功能。新iPhone 13／13 Pro拍攝質素有幾高？記者花了2天時間試拍，就拿一些成果讓大家看一看，究竟iPhone 13在哪些方面進化。



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