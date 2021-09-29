PS5 9月30日開賣懶人包、消費券二期購機｜PS5不斷出貨仍未能滿足一眾機迷，出機一整年至今仍然供不應求。如未入手的機迷們仍可以碰運氣抽籤。今次PlayStaion官方再次開放登記外，相信香港Suning、Log-on、APITA、Aeon等都會在這幾天推出抽籤預購活動。另外，剛好又是消費券第二期發放的時間，如果有幸抽中，更可以用消費券買機，一舉兩得。今次記者再為大家整理多個PS5登記搶購方法，以及提供直接登記連結，方便大家。（內容持續更新）



9月30日更新：新加入AEON抽籤連結



Sony PlayStation 5（PS5）官方9月尾再次開賣，機迷難以入手，炒風仍然「瘋狂」。PlayStation今次再度開放登記，讓PS Plus會員再度登記抽籤購機。相信APTIA、香港Suning、Log-on都會在這幾天開放9月份PS5抽籤預購活動，當然還有不少其他大型連鎖網店，下文為大家一次過整理多個登記連結，簡單登記PS5抽籤。

PS5抽籤又來了，未入手的玩家又有機會入手。（林勇攝）

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9月30日PS5登記抽籤頁面連結（持續更新）

PlayStation HK官方抽籤連結（需要PlayStation Plus會員）：https://bit.ly/202110_ps5hk（活動舉行日期及時間為2021年9月29日至10月3日晚上11時59分截止，一切時間以主辦機構伺服器接收為準。中籤者將於2021年10月6日至10月9日收到電話及電郵通知。)

Log-On登記抽籤連結：https://registration.logon.com.hk

Aeon登記抽籤連結（PS5光碟版連手掣）：https://bit.ly/3oiQKtQ（已登記玩家於10月8日15:00－10月11日晚上11：59前往👉此連結檢查中籤與否）

Apita登記抽籤連結：待更新

香港Suning抽籤連結：https://www.hksuning.com/cuxiao/ps5registration.html（獲得優先購買資格會員將會收到得獎確認 SMS 及 電郵通知購買安排。）

Sony官方抽籤連結：https://www.sony.com.hk/store/zh/

Club Shopping 抽籤連結（早前3月31日未能中籤的參加者資料將保留至今次抽籤，應不會再開放登記。之前已登記的玩家，記得留意email有否收到中籤通知）

Fortress抽籤條款（App登記限定）：沿用2月時登記的資料，不會提供登記。https://www.fortress.com.hk/zt/promotion/ps5-registration-feb（中籤的會員將會收到手機短訊SMS通知、沒有中籤的會員亦會收到電郵通知）