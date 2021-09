【PS4/PS5/PS Showcase/戰神/蜘蛛俠/Marvel】Sony在香港時間9月10日凌晨公開了最新的PS Showcase發布,今次的發布內容十分充實,不單公開了多款PS5新遊戲,還有機迷們非常期待的《戰神》God of War Ragnarok的實機影片公開,以下為發布會主要內容全整理。



多款全新遊戲公布 大量Gameplay Trailer

今次發布會抵讚地方之一是有多款新作發布,首先有甚受好評的經典星球大戰遊戲《Knights of the Old Republic》重製,還有《Marvel's Spiderman 2》和《Marvel's Wolverine》。之前已公布的未上市遊戲如《GT 7》、《Forspoken》等都有新影片以至發售日公開。

不過最重要的還是機迷最期待的《戰神》系列新作《God of War Ragnarok》有正式Gameplay影片公開,在Showcase完結後還有一個簡短的製作人訪談。

星球大戰: 舊共和國武士Star Wars: Knights of the Old Republic重製

發售日未定



Forspoken Square Enix開發的次世代動作遊戲 Gameplay畫面公開

明天春季上市



Alan Wake remaster重清版

10月5日上市



Project EVE 韓國製戰神式動作遊戲 Gameplay畫面公開

發售日未定



Uncharted 4 + Lost Legacy PS5 / PC升級版

2022年推出



GT7 新影片公開 演示各種車輛改裝、塗裝玩法 另有吉普車和概念車可玩

發售日公開 2022年3月4日推出



Tiny Tina Wonderland Borderlands系列衍生遊戲

2022年3月推出



Ghostwire: Tokyo 新影片及發售日公開

2021年10月5日推出



Deathloop ;新Gameplay影片公開 各種炫炮超能力殺敵方式

2021年9月14日推出



Rainbow Six Extraction Gameplay影片公開 PVE主導遊戲

2022年1月推出



GTAV PS5版

2022年3月推出



Bloodhunt 吸血鬼主題食雞遊戲

年內推出



Marvel遊戲相關:



銀河守衛隊

有Gameplay公開,遊戲畫面不算特別標青但是從Trailer可見熟悉的各種GOTG式幽默,喜歡GOTG電影的話本作應該會玩得十分愉快

2021年10月26日上市



狼人Wolverine

由Sony第一廠Insomniac Games開發,預期是PS5獨佔,只有極短的一條Trailer,gameplay、發售日等全部未明



Marvel's Spiderman 2

有Venom毒魔出場

2023年推出



