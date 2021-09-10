【PS4／PS5／PS Showcase／戰神／蜘蛛俠／Marvel】Sony在香港時間9月10日凌晨公開了最新的PS Showcase發布，今次的發布內容十分充實，不單公開了多款PS5新遊戲，還有機迷們非常期待的《戰神》God of War Ragnarok的實機影片公開，以下為發布會主要內容全整理。
多款全新遊戲公布 大量Gameplay Trailer
今次發布會抵讚地方之一是有多款新作發布，首先有甚受好評的經典星球大戰遊戲《Knights of the Old Republic》重製，還有《Marvel's Spiderman 2》和《Marvel's Wolverine》。之前已公布的未上市遊戲如《GT 7》、《Forspoken》等都有新影片以至發售日公開。
不過最重要的還是機迷最期待的《戰神》系列新作《God of War Ragnarok》有正式Gameplay影片公開，在Showcase完結後還有一個簡短的製作人訪談。
按圖放大9月10日PS Showcase主要發布內容整理👇👇👇
超重點遊戲《戰神》God of War Ragnarok、《Marvel's Spiderman》內容👇👇
主要發布內容摘要👇👇👇
星球大戰: 舊共和國武士Star Wars: Knights of the Old Republic重製
發售日未定
Forspoken Square Enix開發的次世代動作遊戲 Gameplay畫面公開
明天春季上市
Alan Wake remaster重清版
10月5日上市
Project EVE 韓國製戰神式動作遊戲 Gameplay畫面公開
發售日未定
Uncharted 4 + Lost Legacy PS5 / PC升級版
2022年推出
GT7 新影片公開 演示各種車輛改裝、塗裝玩法 另有吉普車和概念車可玩
發售日公開 2022年3月4日推出
Tiny Tina Wonderland Borderlands系列衍生遊戲
2022年3月推出
Ghostwire: Tokyo 新影片及發售日公開
2021年10月5日推出
Deathloop ;新Gameplay影片公開 各種炫炮超能力殺敵方式
2021年9月14日推出
Rainbow Six Extraction Gameplay影片公開 PVE主導遊戲
2022年1月推出
GTAV PS5版
2022年3月推出
Bloodhunt 吸血鬼主題食雞遊戲
年內推出
Marvel遊戲相關：
銀河守衛隊
有Gameplay公開，遊戲畫面不算特別標青但是從Trailer可見熟悉的各種GOTG式幽默，喜歡GOTG電影的話本作應該會玩得十分愉快
2021年10月26日上市
狼人Wolverine
由Sony第一廠Insomniac Games開發，預期是PS5獨佔，只有極短的一條Trailer，gameplay、發售日等全部未明
Marvel's Spiderman 2
有Venom毒魔出場
2023年推出
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同場加映：Switch／PS4／PS5／PC／遊戲發售日｜剛過去7、8雖然是暑假檔，但也沒有太多重量級新作推出，算是相對靜局的一段時間；到9月開始家用機市場終於開始比較多遊戲了，以下整理9月份Switch、PS4及PS5的主要遊戲發售時間表。
按圖放大9月Switch PS期待遊戲推介👇👇
餘下內容請睇全文：破曉傳奇／死亡擱淺導演版／Wario 9月Switch PS期待遊戲推介