電子消費券計劃第二期於10月1日發放，大家有無打算入手數碼家電呢？豐澤網店搶先於9月30日起推出一連串快閃優惠，而友和網店將於10月1日起展開限時限量優惠！當中多款數碼產品劈價，激減Dyson風筒﹑iPhone 13﹑洗碗碟機等等熱賣產品。下文就整合24款劈價產品及限時日期，方便大家及早搶購！



豐澤（9月30日開始）

豐澤網店推出限時快閃優惠！（豐澤官網截圖）

豐澤網店推出限時快閃優惠，每個星期都有不同主題，首個星期由9月30日至10月3日以馬拉松賽前為主題，激減多款耳機、智能手錶、按摩槍，不過數量有限！推廣期由每個星期四早上10點開始搶購！

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友和（10月1日起）

友和網店由10月1日至10月10日推出限量優惠，每日激減產品不同，例如iPhone 13、Toshiba洗碗碟機、Switch等等，其中最平$10就可以入手電競滑鼠！留意激減日期！

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其實友和、豐澤官網尚有好多數碼家電減價優惠，大家都可以望望。另外購買之前，記得留意電器商有無消費券合併、付款平台是否合適自己。

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政府電子消費券計畫如果想買價值8000元的洗衣機，其實可以和親人朋友跨平台合併消費券購買。



5間電器商豐澤、友和、百老匯、蘇寧及衛訊，已推出合併消費券購買方式，有些甚至分上下兩期付款，下文會一一教你。

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